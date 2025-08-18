Hapšenja i istraga

UŽAS U VLADIČINOM HANU: Napali vozača autobusa i polomili mu vilicu

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

18. 08. 2025. u 11:38

NA PERONU autobuske stanice u Vladičinom Hanu, dve za sada nepoznate osobe napale su vozača autobusa D.S. i polomili mu vilicu.

Foto:J.S.

Vozač „Kavim Jedinstva“ iz Vranja, rekao je putnicima da bicikle ne mogu da stave u autobus, jer nije dozvoljeno, nakon čega se desila rasprava koja je prerasla u fizički napad.

Zatim je jedno lice vozača D.S. odgurnulo, nakon čega je on pao na beton leđima, držeći napadača sve vreme.

Nakon što su zaposleni „Kavim Jedinstva“ pozvali policiju, vozač je pustio napadača, a ovaj ga je dok je ležeo počeo da udara nogama i rukama u predelu glave i po telu. Onda je napadač sa svojim drugom pobegao sa autobuske stanice.

Vozač je sa teškim povredama upućen na dalje lečenje u UKC Niš. Radi se na rasvetljavanju slučaja, a nadležno tužilaštvo je naložilo izuzimanje kamera sa video nadzora i druge istražne radnje kako bi se utvrdili izvršioci dela Teške telesne povrede.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

