UŽAS U VLADIČINOM HANU: Napali vozača autobusa i polomili mu vilicu
NA PERONU autobuske stanice u Vladičinom Hanu, dve za sada nepoznate osobe napale su vozača autobusa D.S. i polomili mu vilicu.
Vozač „Kavim Jedinstva“ iz Vranja, rekao je putnicima da bicikle ne mogu da stave u autobus, jer nije dozvoljeno, nakon čega se desila rasprava koja je prerasla u fizički napad.
Zatim je jedno lice vozača D.S. odgurnulo, nakon čega je on pao na beton leđima, držeći napadača sve vreme.
Nakon što su zaposleni „Kavim Jedinstva“ pozvali policiju, vozač je pustio napadača, a ovaj ga je dok je ležeo počeo da udara nogama i rukama u predelu glave i po telu. Onda je napadač sa svojim drugom pobegao sa autobuske stanice.
Vozač je sa teškim povredama upućen na dalje lečenje u UKC Niš. Radi se na rasvetljavanju slučaja, a nadležno tužilaštvo je naložilo izuzimanje kamera sa video nadzora i druge istražne radnje kako bi se utvrdili izvršioci dela Teške telesne povrede.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)