PRETIO UBISTVOM, PA DOBIO PRITVOR: Leskovčanin uhapšen zbog pretnji sudiji i njegovoj porodici
PRIPADNICI policije su Leskovcu uhapsili su M.J. (50) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
On se sumnjiči da je pred svedocima pretio da će ubiti jednog sudiju koji je postupao u predmetima protiv njega, kao i njegovu porodicu.
Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu gde je izneo odbranu. Nakon saslušanja, na predlog tužioca, određen mu je pritvor od 30 dana kako ne bi uticao na neispitane svedoke i kako ne bi učinio krivično delo kojim preti.
U tužilaštvu ističu da će u najkraćem roku biti preduzete dokazne radnje radi utvrđivanja činjenica i donošenja javnotužilačke odluke.
