PRETIO UBISTVOM, PA DOBIO PRITVOR: Leskovčanin uhapšen zbog pretnji sudiji i njegovoj porodici

PRIPADNICI policije su Leskovcu uhapsili su M.J. (50) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Foto: I. Mitić

On se sumnjiči da je pred svedocima pretio da će ubiti jednog sudiju koji je postupao u predmetima protiv njega, kao i njegovu porodicu.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu gde je izneo odbranu. Nakon saslušanja, na predlog tužioca, određen mu je pritvor od 30 dana kako ne bi uticao na neispitane svedoke i kako ne bi učinio krivično delo kojim preti.

U tužilaštvu ističu da će u najkraćem roku biti preduzete dokazne radnje radi utvrđivanja činjenica i donošenja javnotužilačke odluke.