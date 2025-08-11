OBAVLJENO 75 ZAPLENA NARKOTIKA: Policijska statistika „Lavfesta“ u Vrnjčkoj Banji

Tokom muzičkog festivala „Lavfest“, održanog od 7. do 9. avgusta u Vrnjačkoj Banji, pripadnici policije su u ukupno 75 zaplena oduzeli ekstazi, amfetin, kanabis, hašiš, kao i manju količinu kokaina, uhapsivši šest osoba zbog sumnje da su (pre)prodavale drogu.

MUP

Kako je saopšteno iz PU Kraljevo, policija je pretresom stana koji koriste V.K.(24), D.T.(25) i I.G.(24) iz Kraljeva pronašla i zaplenila 100 tableta ekstazija, više od 50 grama amfetamina, manje količine kokaina i kanabisa, vagicu za precizno merenje i veću količinu novca. Osim toga, kod državljanina Izraela (49) pronađene su 64 tablete ekstazija i manje količine hašiša i kanabisa, kod L.P.(22) iz Vrnjačke Banje 67 tableta ekstazija i manje količine hašiša, kanabisa i kokaina, a kod P.B.(20) iz Beograda 34 tablete ekstazija.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će protiv ostalih osoba kod kojih su pronađene manje količine narkotika biti podnete krivične prijave zbog neovlašćenog držanja opojnih droga.

U pojačanoj kontroli tokom „Lavfesta“, saobraćajna policija je otkrila ukupno 72 saobraćajna prekršaja, zadržano je 20 vozača koji su vozilima upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, dok je isključeno devet vozača pod dejstvom alkohola.