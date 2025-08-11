OBAVLJENO 75 ZAPLENA NARKOTIKA: Policijska statistika „Lavfesta“ u Vrnjčkoj Banji
Tokom muzičkog festivala „Lavfest“, održanog od 7. do 9. avgusta u Vrnjačkoj Banji, pripadnici policije su u ukupno 75 zaplena oduzeli ekstazi, amfetin, kanabis, hašiš, kao i manju količinu kokaina, uhapsivši šest osoba zbog sumnje da su (pre)prodavale drogu.
Kako je saopšteno iz PU Kraljevo, policija je pretresom stana koji koriste V.K.(24), D.T.(25) i I.G.(24) iz Kraljeva pronašla i zaplenila 100 tableta ekstazija, više od 50 grama amfetamina, manje količine kokaina i kanabisa, vagicu za precizno merenje i veću količinu novca. Osim toga, kod državljanina Izraela (49) pronađene su 64 tablete ekstazija i manje količine hašiša i kanabisa, kod L.P.(22) iz Vrnjačke Banje 67 tableta ekstazija i manje količine hašiša, kanabisa i kokaina, a kod P.B.(20) iz Beograda 34 tablete ekstazija.
Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će protiv ostalih osoba kod kojih su pronađene manje količine narkotika biti podnete krivične prijave zbog neovlašćenog držanja opojnih droga.
U pojačanoj kontroli tokom „Lavfesta“, saobraćajna policija je otkrila ukupno 72 saobraćajna prekršaja, zadržano je 20 vozača koji su vozilima upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, dok je isključeno devet vozača pod dejstvom alkohola.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)