Hapšenja i istraga

NOVAC ZA AKTIVNOSTI POTROŠEN NA DIZAJNIRANJE BROŠURA I KATALOGA: Hapšenje u Novom Sadu zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica u dva udruže

Ljiljana Preradović

08. 08. 2025. u 09:20

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je saopštilo da je 8. avgusta , u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni Đ.S. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

НОВАЦ ЗА АКТИВНОСТИ ПОТРОШЕН НА ДИЗАЈНИРАЊЕ БРОШУРА И КАТАЛОГА: Хапшење у Новом Саду због злоупотребе положаја одговорног лица у два удруже

FOTO: Lj.P.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu,  utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženjima građana „Nove tehnologije“ i „Korak u dobrom pravcu“, u kojima je osumnjičeni Đ.S. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju 12 projekata u ukupnom iznosu od 7.060.000 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na dizajniranje i štampu loga projekta, brošura, kataloga, flajera i slično,  pri čemu je osumnjičeni  davaocima sredstava podnosila lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, radionice, multimedijalne izložbe i drugo) - navodi se u saopštenju novosadskog VJT. -  Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 7.060.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom Đ.S. je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

