NOVAC ZA AKTIVNOSTI POTROŠEN NA DIZAJNIRANJE BROŠURA I KATALOGA: Hapšenje u Novom Sadu zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica u dva udruže
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je saopštilo da je 8. avgusta , u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapšen osumnjičeni Đ.S. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženjima građana „Nove tehnologije“ i „Korak u dobrom pravcu“, u kojima je osumnjičeni Đ.S. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju 12 projekata u ukupnom iznosu od 7.060.000 dinara.
- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na dizajniranje i štampu loga projekta, brošura, kataloga, flajera i slično, pri čemu je osumnjičeni davaocima sredstava podnosila lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, radionice, multimedijalne izložbe i drugo) - navodi se u saopštenju novosadskog VJT. - Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 7.060.000 dinara.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom Đ.S. je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
