VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Osumnjičeni za napad na direktora Zavoda za statistiku izričit na saslušanju - "Niko me nije maltretirao"

U CILjU tačnog informisanja, Više javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je osumnjičeni Dragoslav M. na saslušanju pred ovim tužilaštvom 18. decembra 2023. godine izričito izjavio da ga od trenutka hapšenja niko nije maltretirao.

Na posebno pitanje tužioca da li je maltretiran od strane policije, osumnjičeni je odgovorio: „U utorak oko 00.00 časova, dok sam bio na ulici, neko me je udario u glavu nekim predmetom, a kada me je policija privela, niko me nije maltretirao”, izjavio je osumnjičeni na zapisnik sa saslušanja, koji je potpisao bez stavljanja primedbi, kao i njegov izabrani branilac.

Dragoslav M. je prethodno podučen o svojim pravima u krivičnom postupku, pored ostalog da može da zahteva lekarski pregled bez odlaganja, odnosno da ga pregleda lekar koga slobodno odabere, a ako nije dostupan, lekar koga odredi tužilaštvo ili sud, a što Dragoslav M. nije tražio.

Napominjemo da osumnjičeni nije imao bilo kakve vidljive povrede, niti se žalio na iste.

