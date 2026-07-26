VAŽNO ZA SVE KOJI PUTUJU U HRVATSKU: Najavljuju drastično poskupljenje goriva
KOMPANIJE INA i Petrol uvele su privremena ograničenja prilikom točenja goriva na svojim benzinskim stanicama u Hrvatskoj, nakon što je u javnost dospela informacija o drastičnom skoku cena od narednog utorka, posebno kada je reč o dizelu.
Na pumpama širom Hrvatske postavljena su obaveštenja kojima se kupci obaveštavaju da je maksimalna količina po točenju ograničena na 300 litara.
Do ovog poteza je došlo nakon što su vozači i prevoznici počeli da gomilaju zalihe i masovno pune rezervoare zbog najave povećanja cena.
Uzrok panike i gužve su nezvanične prognoze novih cena goriva koje bi trebalo da stupe na snagu u utorak.
Povodom najavljenog talasa poskupljenja oglasio se i hrvatski premijer Andrej Plenković, potvrdivši da će cene rasti i da će Vlada razmotriti opcije na telefonskoj sednici u ponedeljak.
"Učinićemo ono što možemo, ali su nam mogućnosti ograničene", rekao je Plenković.
(Alo)
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