STIGLE NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Evo koliko od danas koštaju dizel i benzin
VOZAČI u Srbiji od danas, 17. jula, plaćaju gorivo po novim cenama koje će važiti narednih sedam dana.
Prema najnovijoj odluci, cena evrodizela iznosi 222 dinara po litru, dok je cena benzina 198 dinara.
Nove cene stupiće na snagu danas u 15 časova i važiće do narednog petka, 24. jula, kada će biti objavljen novi cenovnik.
Podsetimo, Ministarstvo trgovine svakog petka do 15 časova objavljuje nove maksimalne maloprodajne cene goriva na benzinskim stanicama u Srbiji.
Vlada Srbije ponovo smanjila akcize
Kako bi ublažila posledice rasta cena nafte na svetskom tržištu i doprinela očuvanju stabilnosti cena u zemlji, Vlada Srbije ponovo je donela odluku o smanjenju akciza na derivate nafte.
Na sednici Vlade usvojena je Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom su akcize dodatno umanjene za ukupno 20 odsto.
Ova mera ima za cilj da ublaži pritisak na cene goriva i smanji uticaj poskupljenja energenata na privredu i građane.
Nafta nastavlja rast na svetskim berzama
Istovremeno, cene nafte na svetskom tržištu nastavljaju da rastu.
Cena američke sirove nafte WTI porasla je za 0,68 odsto i dostigla 79,499 dolara za barel, dok je nafta Brent poskupela za 0,37 odsto i trenutno se trguje po ceni od 84,825 dolara za barel.
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