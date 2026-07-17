Ekonomija

STIGLE NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Evo koliko od danas koštaju dizel i benzin

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17. 07. 2026. u 12:37

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VOZAČI u Srbiji od danas, 17. jula, plaćaju gorivo po novim cenama koje će važiti narednih sedam dana.

СТИГЛЕ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА У СРБИЈИ: Ево колико од данас коштају дизел и бензин

Foto: Promo

Prema najnovijoj odluci, cena evrodizela iznosi 222 dinara po litru, dok je cena benzina 198 dinara.

Nove cene stupiće na snagu danas u 15 časova i važiće do narednog petka, 24. jula, kada će biti objavljen novi cenovnik.

Podsetimo, Ministarstvo trgovine svakog petka do 15 časova objavljuje nove maksimalne maloprodajne cene goriva na benzinskim stanicama u Srbiji.

Vlada Srbije ponovo smanjila akcize

Kako bi ublažila posledice rasta cena nafte na svetskom tržištu i doprinela očuvanju stabilnosti cena u zemlji, Vlada Srbije ponovo je donela odluku o smanjenju akciza na derivate nafte.

Na sednici Vlade usvojena je Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, kojom su akcize dodatno umanjene za ukupno 20 odsto.

Ova mera ima za cilj da ublaži pritisak na cene goriva i smanji uticaj poskupljenja energenata na privredu i građane.

Nafta nastavlja rast na svetskim berzama

Istovremeno, cene nafte na svetskom tržištu nastavljaju da rastu.

Cena američke sirove nafte WTI porasla je za 0,68 odsto i dostigla 79,499 dolara za barel, dok je nafta Brent poskupela za 0,37 odsto i trenutno se trguje po ceni od 84,825 dolara za barel.

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