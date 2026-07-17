Ekonomija

PETER MAĐAR O BRZOJ PRUZI BEOGRAD-BUDIMPEŠTA: Evo kada bi trebalo da krenu vozovi

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17. 07. 2026. u 11:05

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PREMIJER Mađarske Peter Mađar izjavio je da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca.

ПЕТЕР МАЂАР О БРЗОЈ ПРУЗИ БЕОГРАД-БУДИМПЕШТА: Ево када би требало да крену возови

Foto: Novosti

Odgovarajući na pitanje na jučerašnjem brifingu u vladi, Mađar je rekao da će mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi narednih dana otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o  koordinaciji bezbednosne opreme na pruzi Budimpešta - Beograd. 

Prema rečima Mađara, putnički saobraćaj bi mogao da počne u roku od jednog ili dva meseca, ali nije naveo tačan datum, prenosi portal Dunaharaszti.

Srpska deonice brze pruge od Beograda do Budimpešte otvorena je u oktobru prošle godine, kada je puštena u saobraćaj pruga od Beograda do Subotice.

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