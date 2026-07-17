SKANDAL TRESE PLANETU! Radonjić optužio Mesija za krađu, žestoko ga isprozivao (FOTO)

SRPSKI fudbaler Nemanja Radonjić našao se u fokusu javnosti.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages/ ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde prokomentarisao je objavu popularne fudbalske stranice "433". Oni su objavili da je Lionel Mesi favorit za novu Zlatnu loptu, što bi bio deveti put da je osvaja.

Radonjić smatra da bi to bilo nepravedno.

- Već je ukrao četiri, peta bi bila mnogo - napisao je Nemanja i za to dobio preko 35 hiljada lajkova, ali i 700 komentara uglavnom osuđujućih.

FOTO: Instagram/printskrin/433

Argentinski as briljira na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Postigao je osam golova i prvi je strelac turnira zajedno sa Kilijanom Mbapeom, a videćemo šta će biti u nedelju kada Gaučosi igraju finale sa Španijom.

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