SKANDAL TRESE PLANETU! Radonjić optužio Mesija za krađu, žestoko ga isprozivao (FOTO)
SRPSKI fudbaler Nemanja Radonjić našao se u fokusu javnosti.
Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde prokomentarisao je objavu popularne fudbalske stranice "433". Oni su objavili da je Lionel Mesi favorit za novu Zlatnu loptu, što bi bio deveti put da je osvaja.
Radonjić smatra da bi to bilo nepravedno.
- Već je ukrao četiri, peta bi bila mnogo - napisao je Nemanja i za to dobio preko 35 hiljada lajkova, ali i 700 komentara uglavnom osuđujućih.
Argentinski as briljira na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Postigao je osam golova i prvi je strelac turnira zajedno sa Kilijanom Mbapeom, a videćemo šta će biti u nedelju kada Gaučosi igraju finale sa Španijom.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
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