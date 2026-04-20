Nafta Brent poskupela: Evropski indeksi u padu

EVROPSKI indeksi su danas uglavnom u negativnoj teritoriji, a nafta Brent je poskupela na više od 95 dolara po barelu nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koja je zabrinula investitore.

Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Prema podacima sa berzi u 9.40 sati, cena sirove nafte je porasla za 6,34 odsto na 89,108 dolara, a nafte Brent za 5,8 odsto na 95,653 dolara.

Američki predsednik Donald Tramp je u nedelju izjavio da je razarač američke mornarice sa vođenim raketama pucao i onesposobio teretni brod pod iranskom zastavom u Omanskom zalivu, a nakon toga su se marinci ukrcali i zaplenili brod.

Iran je ranije u nedelju pucao na komercijalne brodove koji su pokušavali da prođu pomorskim prolazom.

Od prošle nedelje, Sjedinjene Američke Države sprovode pomorsku blokadu brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka.

Zvanični Teheran smatra da je tekuća blokada kršenje prekida vatre, što navodi kao jedan od razloga za otkazivanje očekivanih pregovora u ponedeljak u Islamabadu.

Iran je u petak proglasio da je Ormuski moreuz ponovo otvoren, ali je do subote saobraćaj brodova kroz tu ključnu pomorsku rutu ponovo bio ograničen, a državni mediji su rekli da SAD "nisu ispunile svoje obaveze".

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 42,250 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je pao za 1,45 odsto na 24.352,50 poena, francuski CAC 40 za 1,21 odsto na 8.323,10 poena, britanski FTSE 100 za 0,63 odsto na 10.604,95 poena, dok je moskovski MOEX porastao za 0,42 odsto na 2.734,95 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17642 dolara.

Cena zlata je pala na 4.793,82 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,9831 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak porastao za 1,79 odsto na 49.447,43 poena, S&P 500 za 1,2 odsto na 7.126,06 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,52 odsto na 24.468,48 poena.