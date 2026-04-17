Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel
Objavljene su nove cene goriva u Srbiji koje će važiti do petka, 24. aprila 2026.
Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 217 dinara za litar, a benzina 191 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, cene ostaju nepromenjene.
Cene naftnih derivata važiće do 24. aprila 2026. godine.
Vučić: Očekujem potpisivanje šerholder sporazuma
U jeku završnih pregovora između Naftne industrije Srbije (NIS) i MOL-a o kupovini ruskog udela u srpskoj kompaniji, došlo je do promene vlasti u Mađarskoj nakon pobede opozicionog lidera Petera Mađara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da nakon razgovora s predstavnikom MOL-a očekuje skoro potpisivanje šerholder sporazuma s nama.
- Naravno, to nije lako potpisati, jer oni tu imaju neke teške uslove, mi neke teške uslove za njih. U svakom slučaju, naši se tiču rada rafinerije i činjenice da ne možemo da dobijemo više obaveza nego što smo ih imali u odnosu s Rusima. Dakle, oni imaju neke svoje zahteve, ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje i to rešiti - rekao je Vučić.
On je naveo da mađarska naftna kompanija namerava da nastavi razgovore s NIS-om.
- Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori kako sa Srbijom, tako i s ruskim partnerom, i da to završimo onako kako smo razgovarali u prethodnom periodu - naglasio je predsednik.
On veruje da će projekti s Mađarskom poput izgradnje naftovoda ostati i opstati.
Preporučujemo
Komentari (0)