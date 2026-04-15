Zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda: Ekonomska stabilizacija

Gorana Novaković

15. 04. 2026. u 14:11

DELEGACIJA Srbije učestvovaće na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, koje se održava do 18. aprila u Vašingtonu. U fokusu će biti ekonomska stabilizacija u uslovima pojačanih geopolitičkih i trgovinskih tenzija - saopštila je Narodna banka Srbije.

Заседање Међународног монетарног фонда: Економска стабилизација

Foto: Zoran Jovanovic

Naša delegacija učestvovaće na zajedničkom sastanku Konstituence Švajcarske, kao i sastanku zatvorenog tipa koji direktor Sektora za Evropu MMF organizuje s guvernerima i ministrima finansija zemalja srednje, istočne i jugoistočne Evrope. Planirani su bilateralni susreti sa predstavnicima vodećih finansijskih institucija i brojnim investitorima kako bi se predstavili postignuti rezultati, ekonomski potencijal, kao i mogućnosti za ulaganja u našu zemlju.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Analiza "Novosti": Sve zamke i izazovi prodaje NIS

NEIZVESNOST u vezi sa rešavanjem ključnog energetskog pitanja naše zemlje - "Naftne industrije Srbije", dodatno je pojačana posle promene vlasti u Mađarskoj. Pobeda Petera Mađara i njegove stranke Tisa na parlamentarnim izborima u nedelju mogla bi da zakomplikuje dosadašnje pregovore o kupoprodaji ruskog udela u NIS između "Mola" i "Gaspromnjefta".

15. 04. 2026. u 15:05

Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva

KAKO hladnoća popušta, pelet je sve povoljniji na stovarištima širom zemlje. Za razliku od zimus, kada se ovaj ekološki ogrev prodavao na džak, a cena za tonu dostizala i do 50.000 dinara, sada se on može pazariti i po 20 odsto nižoj ceni, odnosno do 38.000 dinara po toni. Situacija na tržištu prethodne grejne sezone, svojevrsna je opomena, te su nadležnim ministarstvima predočene određene mere, kako bi se izbegli vrtoglava potražnja i rast vrednosti ovog, sve popularnijeg goriva u domaćinstvima.

15. 04. 2026. u 15:01

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji

MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić na Uskrs je posetio međunarodne sajmove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u Češkoj, gde su se predstavili i srpski proizvođači. Kako je najavio, dve zemlje sarađivaće na zajedničkim projektima, među kojima je i formiranje agrocentra, koji će koristiti najnovije tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji i satelitskim snimcima. Odatle je put nastavio u Veronu, na međunarodni sajam vina "Vinitalu".

15. 04. 2026. u 14:45

"Braća Srbi su nam objavila rat!" Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)