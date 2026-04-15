Zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda: Ekonomska stabilizacija
DELEGACIJA Srbije učestvovaće na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, koje se održava do 18. aprila u Vašingtonu. U fokusu će biti ekonomska stabilizacija u uslovima pojačanih geopolitičkih i trgovinskih tenzija - saopštila je Narodna banka Srbije.
Naša delegacija učestvovaće na zajedničkom sastanku Konstituence Švajcarske, kao i sastanku zatvorenog tipa koji direktor Sektora za Evropu MMF organizuje s guvernerima i ministrima finansija zemalja srednje, istočne i jugoistočne Evrope. Planirani su bilateralni susreti sa predstavnicima vodećih finansijskih institucija i brojnim investitorima kako bi se predstavili postignuti rezultati, ekonomski potencijal, kao i mogućnosti za ulaganja u našu zemlju.
Preporučujemo
Komentari (0)