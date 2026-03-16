NAFTNI GIGANTI UPOZORAVAJU VLAST U VAŠINGTONU: Raste rizik od pogoršanja energetske krize
AMERIČKI rukovodioci naftnih kompanija upozorili su američke vlasti na rizik od pogoršanja energetske krize, piše list „Volstrit džurnal“, pozivajući se na izvore.
"Tokom serije sastanaka u Beloj kući, kao i nedavnih razgovora sa ministrom energetike Krisom Rajtom i ministrom unutrašnjih poslova Dagom Burgumom, direktori kompanija 'Ekson Mobil', 'Ševron' i 'Konoko Filips' upozorili su da prekidi u snabdevanju energentima kroz Ormuski moreuz koji je od ključnog značaja nastavljaju da stvaraju volatilnost na svetskim tržištima“, navodi se u članku.
Tako je izvršni direktor kompanije „Ekson Mobil“, Daren Vuds, dozvolio rast cena nafte iznad trenutnih nivoa zbog spekulanata, kao i nedostatak ponude naftnih proizvoda.
„Mnogi se plaše da trenutne opcije nude malo za rešavanje krize i da je jedino rešenje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Dugotrajni periodi visokih cena mogli bi negativno uticati na globalnu ekonomiju i potkopati potražnju za gorivom“, ističe se u članku.
Osim toga, prema pisanju lista, nijedan od izvršnih direktora naftnih kompanija nije okrivio administraciju Donalda Trampa za trenutnu situaciju. Američki lider nije bio prisutan na sastancima u Beloj kući.
Sirova nafta Brent, koja važi za međunarodni standard, dostigla je cenu od skoro 105 dolara po barelu, što predstavlja porast od više od 40 odsto od početka rata u Iranu, a danas je njena cena porasla za 1,6 odsto i iznosi 104,73 dolara po barelu.
Podsetimo, Sjedinjene Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.
Usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz – ključnu rutu za isporuku nafte i prirodnog tečnog gasa iz Persijskog zaliva do globalnih tržišta – praktično je prestao, a osiguravači su počeli da povećavaju premije i preispituju pokriće usred rastućih bezbednosnih pretnji.
(Sputnjik)
Preporučujemo
VEĆE PENZIJE OD 1. JULA 2026. GODINE: Dobra vest za sve koji žive ovde
16. 03. 2026. u 09:01
BRANA I AKUMULACIJA "SVRAČKOVO": 5 miliona evra iz budžetskih rezervi
16. 03. 2026. u 08:51
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
Komentari (0)