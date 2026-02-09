DETALJAN KALENDAR ISPLATE: Evo ko dobija penziju danas i sutra

Isplata januarskih penzija bliži se kraju, počela je 3. februara, a penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ novac dobijaju danas i sutra.

Foto: N. Živanović

Isplata se odvijala postepeno, u zavisnosti od kategorije korisnika i načina primanja novca. Redosled uplata zavisi od toga da li se penzija prima preko banke, pošte ili na kućnu adresu.

Prema zvaničnom kalendaru isplata Fond PIO, isplata januarskih penzija počela je 3. februara, a danas će penziju na kućne adrese ili na šalterima pošte primiti penzioneri iz kategorije Zaposleni, dok će preko tekućih računa svoje penzije dobiti 10. februara.

Zvanično poslednji za isplatu penzija na spisku su penzioneri iz kategorije Republike bivše SFRJ, oni svoje penzije dobijaju sutra, kada će i isplata januarskih penzija zvanično biti završena.

Raspored isplate januarskih penzija u februaru

3. februar - isplaćene penzije za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti, i to za one koji penzije primaju preko računa u bankama

5. februar - isplata penzije za penzionere iz kategorije iz kategorije poljoprivredni i vojni

9. februar - penzije će biti isplaćene penzionerima iz kategorije zaposlenih na kućne adrese ili na šalterima pošte

10. februara - penzije će biti isplaćene penzionerima iz kategorije zaposlenih preko tekućih računa i penzionerima iz kategorije Republike bivše SFRJ

Isplata se, kao i do sada, odvija postepeno, u skladu sa tehničkim mogućnostima banaka i Pošte Srbije.

Šta penzioneri treba da znaju

penzije se ne isplaćuju svima istog dana

redosled zavisi od kategorije osiguranja i načina isplate

ukoliko penzija ne legne istog dana, preporučuje se da se sačeka jedan do dva radna dana

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.

(Blic)