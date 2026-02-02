Ekonomija

NAJNOVIJI PODACI: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.462.045 prijava

В. Н.

02. 02. 2026. u 08:44

PREMA poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Svoj na svome" do 1. februara u 19 časova pristiglo je 1.462.045 prijava građana.

НАЈНОВИЈИ ПОДАЦИ: За упис бесправних објеката стигло 1.462.045 пријава

Foto: D. Milovanović

Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.

(Tanjug)

