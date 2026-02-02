NAJNOVIJI PODACI: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.462.045 prijava
PREMA poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Svoj na svome" do 1. februara u 19 časova pristiglo je 1.462.045 prijava građana.
Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra.
Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.
(Tanjug)
