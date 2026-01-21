SKOČILE CENE NAFTE: Rezultat Trampove ublažene retorike u vezi sa Grenlandom

CENE nafte danas su porasle za jedan odsto, nakon što je američki predsednik Donald Tramp ublažio neposredne geopolitičke strahove u vezi sa Grenlandom.

Foto: Profimedia

On je rekao da Sjedinjene Američke Države žele da preuzmu kontrolu nad Grenlandom kroz pregovore i da neće koristiti silu, preneo je Trejding ekonomiks.

Referentne cene sirove nafte pale su ranije za oko 1,5 odsto, jer su Trampov obnovljeni pritisak na Grenland i nove carinske pretnje Evropi izazvali zabrinutost zbog trgovinskih tenzija i slabije globalne potražnje.

Raspoloženje se poboljšalo nakon njegovih komentara u Davosu, čak i dok su odnosi između SAD i EU i dalje zategnuti, a trgovinski sporazum je stavljen na čekanje nakon što je Evropski parlament zamrznuo glasanje o ratifikaciji.

Cene nafte su takođe porasle nakon što je Međunarodna agencija za energiju (IEA) podigla svoju prognozu rasta globalne potražnje za naftom za 2026. godinu i blago smanjila očekivanja o prevelikoj ponudi, iako i dalje projektuje značajan višak.

IEA je saopštila da bi zalihe mogle porasti za 3,7 miliona barela dnevno ove godine, što će vršiti pritisak na cene.

(Tanjug)

