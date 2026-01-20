SVET SE VEĆ TRAJNO PROMENIO Fon der Lajen: Vreme je da izgradimo novu, nezavisnu Evropu

SVET se trajno promenio, a Evropska unija mora da prati dešavanja i iskoristi ovu priliku za izgradnju nove, nezavisne Evrope, izjavila danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na otvaranju 56. sastanka Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, kojem je prisutstvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o istorijskim paralelama sa 1971. godinom i urušavanjem Bretonvudskog sistema, Fon der Lajen je ocenila da su tadašnje promene otvorile put globalnoj ekonomiji, ali su Evropi istovremeno pokazale cenu prevelikih zavisnosti.

Prema njenim rečima, pouka je danas ista i glasi da treba smanjiti strukturalne zavisnosti, jer se stari ekonomski poredak neće vratiti.

Predsednica Evropske komisije istakla je da Evropa već reaguje u ključnim oblastima, od energetike i sirovina, do odbrane i digitalnog sektora, ali je naglasila da će uspeh zavisiti od prihvatanja činjenice da je aktuelna promena trajna.

U tom kontekstu, evropska nezavisnost nije kratkoročna reakcija na krize, već dugoročni strukturni imperativ, dodala je ona.

Fon der Lajen je podsetila na potpisivanje trgovinskog sporazuma EU - Merkosur, koji je zaključen nakon 25 godina pregovora i kojim je stvorena najveća zona slobodne trgovine na svetu koja obuhvata više od 20 odsto globalnog BDP-a i tržište od preko 700 miliona potrošača.

Sporazum je, kako je naglasila, u skladu sa Pariskim sporazumom i šalje poruku da Evropska unija bira fer trgovinu, diverzifikaciju lanaca snabdevanja i partnerstva umesto carina i izolacije.

Ona je podsetila da su u proteklom periodu zaključeni ili modernizovani sporazumi sa Meksikom, Indonezijom i Švajcarskom, dok se vode pregovori sa Australijom, Indijom, državama jugoistočne Azije i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Posebno je izdvojena Indija, sa potencijalom da postane deo trgovinskog prostora od gotovo dve milijarde ljudi i skoro četvrtine svetskog BDP-a, čime bi Evropa stekla prednost na jednom od najdinamičnijih tržišta sveta.

Na unutrašnjem ekonomskom planu, Fon der Lajen je ocenila da EU raspolaže svim potrebnim resursima, ali da ih ne koristi dovoljno efikasno.

Kao ključni problem navela je fragmentisano regulatorno okruženje, koje primorava kompanije da se suočavaju sa različitim pravilima pri širenju unutar Unije, što ograničava rast i profitabilnost.

Evropska komisija zbog toga planira uvođenje takozvanog "28. režima", odnosno stvaranje jedinstvene evropske korporativne strukture pod nazivom "EU Inc", pručila je predsednica EK.

- Cilj je uspostavljanje jedinstvenog i jednostavnog skupa pravila koji bi važio širom Unije, omogućavajući registraciju kompanija u roku od 48 sati, potpuno onlajn, kao i jednak kapitalni režim u svim državama članicama - rekla je Fon der Lajen.

Pojašnjava da bi time evropske kompanije mogle da posluju i prikupljaju finansiranje na nivou cele EU jednako lako kao na jedinstvenim tržištima poput SAD ili Kine.

Drugi ključni stub ekonomske strategije odnosi se na investicije i tržište kapitala.

Fon der Lajen je najavila izgradnju Unije štednje i investicija, sa ciljem stvaranja velikog, dubokog i likvidnog tržišta kapitala koje bi privlačilo širok spektar investitora.

Integracija finansijskih tržišta, uključujući trgovanje, post-trgovinske aktivnosti i upravljanje imovinom, trebalo bi da omogući da kapital efikasnije stiže do kompanija u fazi rasta, malih i srednjih preduzeća, inovativnih projekata i industrije, uz niže troškove finansiranja, navela je ona u obraćanju.

Treći prioritet odnosi se na energiju, koju je predsednica EK označila kao jedno od glavnih uskih grla evropske ekonomije.

Velike razlike u cenama energije među državama članicama, kako je navela, potkopavaju konkurentnost i opterećuju domaćinstva.

Evropska komisija zato sprovodi Akcioni plan za pristupačnu energiju, uz masovna ulaganja u energetsku bezbednost i domaću proizvodnju, sa ciljem smanjenja cena, volatilnosti i zavisnosti od spoljašnjih izvora.

Fon der Lajen je naglasila da će pouzdana, otporna i jeftinija energija biti ključni pokretač budućeg ekonomskog rasta Evrope, kao i temelj njene strateške nezavisnosti.

Ona je istakla da globalna konkurencija postaje sve oštrija, zbog čega Evropa mora pokazati veću ambiciju u sektorima od strateškog značaja.

Kao primer je navela odbrambenu industriju, u koju će, prema planu, biti uloženo do 800 milijardi evra do 2030. godine.

Prema njenim rečima, to je već dovelo do snažnog rasta tržišne vrednosti evropskih odbrambenih kompanija i razvoja startapa u oblastima veštačke inteligencije, softvera i naprednih sistema, potvrđujući sve snažniju povezanost ekonomije i bezbednosti.

- U svetu u kojem se globalni poredak ubrzano menja, Unija mora delovati brzo, koordinisano i strateški kako bi obezbedila dugoročan rast, konkurentnost i ekonomsku nezavisnost - zaključila je Fon der Lajen.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, kao i na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, Vučić će imati mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

Vučić je ranije najavio da će na forumu imati više od 60 različitih susreta i istakao da je taj skup idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za Srbiju.

Kako prenose svetski mediji, važan gost u Davosu će biti i američki predsednik Donald Tramp, koji je od svog povratka na vlast u januaru 2025. sproveo niz mera koje su uzdrmale temelje svetske ekonomije.

Nemački kancelar Fridrih Merc, potpredsednik Kine, ali i mnogi drugi političari će takođe učestvovati na Forumu.

Događaju će prisustvovati generalna direktorka Svetske trgovinske organizacije Ngozi Okondžo-Iveala, predsednik Grupacije Svetske banke Ažaj Banga, kao i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.

Više od 200 panela na Svetskom ekonomskom forumu će se prenositi uživo širom sveta, poručuju organizatori.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlade, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.

