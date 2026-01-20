PRVA REAKCIJA IZ RUSIJE O PRODAJI NIS-A: Oglasio se Sergej Lavrov
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nazvao je uzajamno korisnim preliminarni dogovor o prodaji paketa akcija srpske kompanije NIS, koji pripada "Gaspromnjeftu", mađarskoj kompaniji MOL.
- Mi smo otvoreni za saradnju sa svima - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare o rezultatima ruske diplomatije.
On je dodao da je Rusija voljna da sarađuje sa Amerikancima na ovu temu.
"Gaspromnjeft" je potvrdio u ponedeljak da je sa mađarskom kompanijom MOL potpisao dogovor o namerama o prodaji paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije, saopštila je ruska kompanija.
Mađarska kompanija MOL prethodno je saopštila da je potpisala obavezujući preliminarni ugovor sa "Gaspromnjeftom" o kupovini 56,15 odsto udela u NIS-u.
Za završetak transakcije potrebno je odobrenje Ministarstva finansija SAD i srpskih vlasti. Strane planiraju da potpišu ugovor o kupovini do 31. marta.
