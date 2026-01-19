OGLASIO SE MOL: Potpisan okvirni sporazum o preuzimanju većinskog vlasništva u srpskom NIS-u
MOL Grupa je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazum (Heads of Agreement) sa kompanijom Gazprom Njeft o kupovini udela od 56,15% u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).
Po okončanju transakcije, MOL će preuzeti značajne akcionarske odgovornosti i prava upravljanja u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom u Srbiji, čime će dodatno ojačati svoje prisustvo na energetskom tržištu Centralne i Jugoistočne Evrope. Pored rafinerije nafte u Pančevu, NIS poseduje i maloprodajnu mrežu, kao i portfolio u oblasti istraživanja i proizvodnje.
Transakcija, koja će biti realizovana nakon ispunjenja uslova predviđenih okvirnim sporazumom, uključujući pribavljanje neophodnih regulatornih odobrenja, može obezbediti dugoročno i stabilno poslovanje Rafinerije Pančevo i povezanih poslovnih celina, kao i neprekidno snabdevanje regionalnih energetskih tržišta.
„Kao pouzdan regionalni snabdevač energijom, želimo da doprinesemo razvoju Centralne i Jugoistočne Evrope. Sa našim partnerima u Srbiji već dugi niz godina imamo odličnu profesionalnu saradnju. MOL je posvećen zajedničkom radu sa Vladom Republike Srbije na daljem jačanju sigurnosti snabdevanja u Srbiji i regionu. Energetski suverenitet zemalja bez izlaza na more zahteva saradnju snažnih lokalnih rafinerija koje posluju predvidivo i uspešno, kao i uključivanje jakih partnera. Stoga je MOL Grupa u pregovorima sa kompanijom ADNOC, nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara, uz zadržavanje većinskog vlasništva i upravljačkih prava MOL-a. Spremni smo za ovaj zadatak i nastavićemo razgovore sa našim partnerima“, izjavio je Žolt Hernadi, predsednik i generalni direktor MOL Grupe.
Za zaključenje transakcije, između ostalog, neophodna je saglasnost OFAC-a (Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država), kao i drugih državnih i regulatornih organa u Srbiji. Okvirni sporazum definiše ključne uslove ugovora o kupoprodaji, uključujući vremenski okvir za sprovođenje dubinske analize poslovanja NIS-a i podnošenje zahteva za regulatorna odobrenja. Strane planiraju da ugovor o kupoprodaji potpišu do 31. marta 2026. godine.
Rafinerija Pančevo ima istoriju dugu više od pola veka. Postrojenje je počelo sa radom 1968. godine i od tada ima ključnu ulogu u snabdevanju Srbije energentima. Tokom poslednjih petnaestak godina, rafinerija je prošla kroz sveobuhvatnu modernizaciju u nekoliko faza. Sa kapacitetom prerade od gotovo 4,8 miliona tona godišnje, ona pre svega proizvodi dizel i benzin kvaliteta Euro 5 u skladu sa standardima Evropske unije, tečni naftni gas, petrohemijske proizvode, lož-ulje, bitumen i druge naftne derivate.
Pored tehnološkog nivoa rafinerije i njenog proizvodnog asortimana, veleprodajna, logistička i maloprodajna mreža NIS-a takođe se uklapaju u regionalni portfolio MOL Grupe. Kompanija upravlja sa gotovo 400 servisnih stanica u Srbiji, Rumuniji i Bosni i Hercegovini, čime ova transakcija može dodatno osnažiti MOL strategiju orijentisanu ka potrošačima.
NIS poseduje i značajan portfolio u oblasti istraživanja i proizvodnje. Kompanija raspolaže sa približno 173 miliona barela ekvivalenta nafte 2P rezervi, uz dnevnu proizvodnju sirove nafte i gasa u Srbiji koja premašuje 20 hiljada barela ekvivalenta nafte dnevno. Takođe poseduje licence za istraživanje u Rumuniji i Bosni i Hercegovini.
O MOL GROUP
MOL Group je integrisana, međunarodna naftna i gasna, petrohemijska i retail kompanija sa sedištem u Budimpešti, Mađarska. Posluje u više od 30 zemalja sa dinamičnom međunarodnom radnom snagom od 25.000 ljudi i iskustvom u industriji od preko 100 godina. U okviru integrisanog lanca snabdevanja MOL Group posluju tri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. MOL poseduje i mrežu od skoro 2400 servisnih stanica u 10 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. Istraživačke i proizvodne aktivnosti MOL-a podržane su sa više od 85 godina iskustva u oblasti ugljovodonika i 30 godina u ubrizgavanju CO2. Trenutno postoje proizvodne aktivnosti u 8 zemalja, a istraživačke u 9 zemalja.
MOL je posvećen transformaciji svojih tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u niskougljenični, održivi poslovni model i teži da do 2050. postane ugljenično neutralna kompanija, kao i da doprinese uspostavljanju niskokarbonske cirkularne ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.
