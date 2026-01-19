RASPISANA TRI JAVNA KONKURSA: Pavkov pozvala gradove i opštine da prijave projekte

MINISTARSTVO zaštite životne sredine raspisalo je danas tri javna konkursa, putem kojih će biti dodeljena sredstava za sufinansiranje projekata zamene i rekonstrukcije kotlarnica, sanaciju nesanitarnih deponija i za izgradnju sistema za upravljanje otpadom.

Foto: Profimedia

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, pozvala je gradove i opštine da iskoriste ovu priliku i podršku države i da prijave kvalitetne projekte.

- Očekujem da će i za ove pozive biti veliko interesovanje, kakvo je vladalo do sada i da će stići mnoštvo kvalitetnih projekata. Mi smo 2026. godinu započeli radno, i već u januaru smo uspeli da raspišemo tri javna konkursa. Podsetiću da je svaki projekat koji smo na ovaj način i ranije podržali od suštinske važnosti za građane. Ovi pozivi su namenjeni lokalnim samoupravama, a mi nastavljamo da im pružamo snažnu podršku u realizaciji projekata koji donose konkretne i dugoročne benefite svim građanima - rekla je Pavkov.

Kako je istakla ministarka, država je, sa svoje strane, obezbedila značajna sredstva i lokalnim samoupravama stavila na raspolaganje više od 2 milijarde dinara za sufinansiranje projekata zamene, rekonstrukcije, sanacije i nabavku novih kotlarnica, za realizacije projekata sanacije nesanitarnih deponija, kao i za realizacije projekata izgradnje sistema za upravljanje otpadom, koji obuhvata izgradnju, rekonstrukciju i nabavku transfer stanica, postrojenja za tretman otpada, kao i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

- Na ovaj način Ministarstvo zaštite životne sredine odlučno nastavlja kontinuiranu i sistemsku podršku lokalnim samoupravama u rešavanju ključnih ekoloških izazova, unapređenju i zaštiti životne sredine kao naš apsolutni prioritet, ali i jačanju preventivnih mera. Podsetiću, od 2021. godine do sada uspeli smo da zamenimo više od 200 kotlova u javnim ustanovama širom Srbije, da saniramo ili su radovi u toku na čak 18 nesanitarnih deponija, a paralelno radimo i na izgradnji transfer stanica, odnosno reciklažnih dvorišta. Nastavljamo još odlučnije i snažnije, pa ćemo već u narednim danima imati još javnih poziva koji će doprineti našem glavnom cilju, a to je očuvanje životne sredine i održi razvoj gradova i opština - dodala je Pavkov.

Rok za prijavu za sufinansiranje projekata zamene, rekonstrukcije, sanacije i nabavku novih kotlarnica je 3. februar, a za realizaciju projekata izgradnje sistema za upravljanje otpadom, kao i za realizacije projekata sanacije nesanitarnih deponija gradovi i opštine mogu da se prijave do 9. februara 2026. godine.