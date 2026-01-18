DESET NOĆI, SMEŠTAJ I PREVOZ ZA SAMO 90€: Ovo su najpovoljnija mesta u Grčkoj

NAJJEFTINIJE destinacije nalaze se u severnom delu zemlje i u regijama koje nisu u centru masovnog turizma

Grčka kao jedno od najpopularnijih letovališta Srba i dalje nudi ogroman broj destinacija koje su znatno povoljnije od najposećenijih ostrva i luksuznih destinacija.

Iako su cene poslednjih godina porasle širom Evrope, u Grčkoj postoje mesta gde se može letovati kvalitetno, uz lepo more, dobru hranu i pristojan smeštaj, uz troškove koji ostaju u realnim okvirima.

Turisti koji odmah gledaju najpopularnije opcije neretko se suoče sa cenama koje ne odgovaraju prvobitnim očekivanjima. Neka ostrva i najpoznatija letovališta mogu biti znatno skuplji izbor, posebno u julu i avgustu, dok se povoljnije opcije često nalaze na destinacijama koje nisu pod stalnim pritiskom velike potražnje ili van špica sezone.

Istovremeno, samo malo dalje od glavnih turističkih ruta nalaze se oblasti koje nude gotovo isto iskustvo - sunce, čisto more i prijatnu atmosferu, ali uz znatno niže cene, piše Grčka info.

Povoljno na severu

Najjeftinije destinacije u Grčkoj za letovanje ove godine nalaze se pre svega u severnom delu zemlje i u regijama koje nisu u centru masovnog turizma. Najpovoljnije opcije su Olimpska regija, Solunska regija, Halkidiki (uključujući Centralni deo), Peloponez, Evija i Tasos. Ove destinacije nude dobar smeštaj, lepo more i povoljne cene, naročito u junu i septembru. Upravo ovakva mesta danas nude najbolji odnos cene i kvaliteta.

Olimpska regija (Paralija, Leptokarija, Nei Pori)

Olimpska regija, smeštena podno planine Olimp, jedna je od najpovoljnijih oblasti za letovanje u celoj Grčkoj. Paralija, Leptokarija, Nei Pori, Olimpik Bič i okolna mesta imaju duge plaže, veliki izbor restorana i veoma široku ponudu apartmana po cenama koje su često niže nego na Halkidikiju.

Velika prednost ovog regiona je laka dostupnost kolima iz Srbije, bez dodatnih troškova i komplikacija. Zbog velike konkurencije među smeštajima, cene su stabilne čak i u julu i avgustu, pa Olimpska regija i u 2026. ostaje odličan izbor za porodice i parove koji žele jeftino i jednostavno letovanje.

Solunska regija – povoljno letovanje blizu Soluna

Solunska regija, koja obuhvata mesta kao što su Stavros, Vrasna i Asprovalta, već godinama važi za jedan od najpovoljnijih izbora za letovanje u severnoj Grčkoj, posebno među porodicama koje dolaze sopstvenim kolima.

Ova mesta se nalaze istočno od Soluna i poznata su po dugim peščanim plažama, plitkom i toplom moru i dobroj infrastrukturi. Smeštaj se uglavnom bazira na porodičnim apartmanima, što direktno utiče na niže cene.

Stavros i Vrasna su mirniji i kompaktniji, idealni za porodice sa malom decom i one koji traže opušteno letovanje bez gužvi. Asprovalta je veće mesto, sa dugom šetališnom zonom, više restorana i kafića, ali i dalje sa cenama koje su među najnižima u širem području Soluna.

U sezoni 2026. godine, apartmani u Solunskoj regiji često se mogu pronaći po cenama od 60 do 90 evra po noći, dok su troškovi hrane i svakodnevnog boravka vrlo slični Centralnom Halkidikiju. Blizina Soluna dodatno olakšava putovanje i omogućava kraće vreme dolaska do mora.

Halkidiki – Kasandra, Sitonija i Atos

Halkidiki je već godinama jedna od najpovoljnijih velikih letnjih regija u Grčkoj, a 2026. godine ta prednost je još izraženija. Na Kasandri se i dalje mogu pronaći apartmani za 60 do 80 evra po noći u sezoni, često veoma blizu mora. Hrana je povoljna, plaže su uređene, a izbor mesta je veliki.

Sitonija je mirnija i prirodnija, sa tirkiznim morem i manjim mestima. Smeštaj u Metamorfosiju ili Neos Marmarasu je često jeftiniji nego na ostrvima, dok su plaže Sitonije među najlepšima u celoj Grčkoj.

Istočna obala Halkidikija, koja obuhvata područje Atosa, poznata je po dugim peščanim plažama, manjim mestima i tišoj atmosferi, pa je odličan izbor za mirnije i povoljnije letovanje uz more.

Centralni Halkidiki

Centralni deo Halkidikija, koji obuhvata Nea Moudania, Nea Flogita, Nea Kalikratija ili Psakoudia, često se preskače u korist Kasandre i Sitonije, iako se upravo ovde mogu pronaći neke od najnižih cena smeštaja u celoj regiji.

Ova mesta su vrlo blizu Soluna, što znači kraće putovanje, manje troškove goriva i brži dolazak do mora. Plaže su uglavnom peščane, more je čisto, a ponuda restorana, pekara i marketa vrlo dobra.

Nea Kalikratija i Nea Flogita su posebno popularne među porodicama zbog duge šetališne zone i plitkog mora, dok je Psakoudia manja i mirnija, idealna za one koji žele tišinu i dobar odnos cene i kvaliteta.

Peloponez

Peloponez je jedno od najvećih otkrića za turiste koji žele da izbegnu visoke cene. Iako nudi neke od najlepših plaža i gradova u Grčkoj, cene smeštaja i hrane često su niže nego na većini poznatih ostrva.

Mesinija, sa mestima kao što su Pilos, Finikounda i Koroni, ima prelepe peščane plaže, čisto more i mirna letovališta. Apartmani se u sezoni mogu naći za 60 do 90 evra po noći, često veoma blizu plaže, dok je hrana povoljna zbog snažne lokalne proizvodnje.

Evija je drugo po veličini ostrvo u Grčkoj i još uvek spada među najjeftinija ostrva za letovanje.

Mesta kao što su Edipsos i Pefki nude toplo more i vrlo pristupačne apartmane, pa Evija i u 2026. ostaje odličan izbor za one koji žele ostrvski ambijent uz razuman budžet.

Tasos – najpovoljnije popularno ostrvo

Tasos je jedno od retkih ostrva u Grčkoj koje je istovremeno popularno i prilično povoljno. Zbog blizine kopna i kratke trajektne veze, cene ostaju pristupačne i u visokoj sezoni.

Smeštaj se za porodice često kreće između 70 i 90 evra po noći, dok su troškovi hrane niži nego na južnim ostrvima. Plaže su raznovrsne, more izuzetno čisto, a logistika jednostavna.

Koliko realno košta jeftino letovanje u Grčkoj 2026

smeštaj od 70 do 100 evra po noći

dnevne troškove hrane od 50 do 80 evra

dodatne troškove (ležaljke, kafa, sladoledi) od 10 do 20 evra dnevno

Ukupan dnevni budžet realno se kreće između 130 i 200 evra, što je i dalje znatno niže nego u većini zapadnoevropskih ili jadranskih destinacija.

Gde se najviše isplati letovati u 2026.

Ako u 2026. tražite najjeftinije destinacije u Grčkoj za pravo letovanje bez preplaćivanja, najbolji izbor su sever Grčke (Olimpijska regija, Solunska regija i Halkidiki, uključujući Centralni Halkidiki), Peloponez, Evija, Tasos i povoljniji delovi Lefkade.

Ove destinacije nude isto sunce i isto gostoprimstvo kao i najpopularnija letovališta, ali uz znatno pristupačnije cene. U današnjim uslovima, pametan izbor lokacije postaje ključ dobrog odmora, jer u Grčkoj kvalitet letovanja ne zavisi od luksuza, već od balansa između prirode, komfora i realnog budžeta.

Cenovnik turističkih agencija za letovanja u predsezoni

Nei Pori 99-159

Pefki 90-140

Paralija 100-110

Stavors 100-180

Olimpik bič 110-205

Leptokarija 100-180

Asprovalta 130-175

Iznosi su u evrima

