Ekonomija

VAŽI ZA EVROPSKOG GIGANTA, A IMA REKORDAN BROJ BANKROTA: Srbi se masovno vraćaju iz ove države

В.Н.

18. 01. 2026. u 15:08

TOKOM prošle godine više od 3.900 preduzeća podnelo je zahtev za bankrot, što predstavlja najveći zabeleženi broj još od 1996. godine.

ВАЖИ ЗА ЕВРОПСКОГ ГИГАНТА, А ИМА РЕКОРДАН БРОЈ БАНКРОТА: Срби се масовно враћају из ове државе

FOTO: Tanjug/AP

Najnoviji statistički podaci pokazuju da je broj zahteva za bankrot u Finskoj dostigao najviši nivo u poslednje tri decenije, prenose danas tamošnji mediji.

Kako navodi finski javni servis Yle, broj podnetih zahteva beleži rast u gotovo svim privrednim granama tokom poslednje tri godine. Prema podacima finske statističke službe StatFin, tokom prošle godine više od 3.900 preduzeća podnelo je zahtev za bankrot, što predstavlja najveći zabeleženi broj još od 1996. godine.

U tim kompanijama bilo je zaposleno oko 14.300 radnika.

StatFin je saopštio i da je u decembru 2025. godine pokrenuto ukupno 360 stečajnih postupaka, što je za 92 više nego u istom mesecu godinu dana ranije, odnosno rast od 34 odsto.

Prema navodima agencije zadužene za obradu statističkih podataka, aktuelni porast broja bankrota započeo je pre nekoliko godina. Od 2023. godine, u proseku je oko 3.600 kompanija godišnje podnosilo zahtev za bankrot.

Tokom 2010-ih godina taj godišnji prosek iznosio je približno 2.700 firmi. Ipak, broj zaposlenih pogođenih bankrotima ukazuje na to da su najčešće stradala mala i srednja preduzeća.

StatFin je takođe naveo da je najviše zahteva za bankrot zabeleženo u građevinskom sektoru, gde je ukupno 768 firmi pokrenulo stečajni postupak.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

EXATLON SRBIJA: Raskol među crvenima - Sanja i Anabela se posvađale u kuhinji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera

"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera