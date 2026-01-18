NAKON DVA MESECA PAUZE: Počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu - Evro dizel na pumpama od 27. januara

POČELA je danas proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu, a prvi evro dizel će se naći na pumpama od 27. januara, objavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Foto: Nis

- Posle skoro dva meseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu! Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se evro dizel naći na pumpama od 27. januara - navela je Đedović Handanović na instagramu.

Istakla je da je ponosna na to što je ispunjeno obećanje dato građanima.

- Ponosna sam na kolege iz Vlade Srbije što smo diplomatskom borbom na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uspeli da ispunimo obećanje dato građanima da nikakve posledice sankcija nad kompanijom NIS neće osetiti - poručila je ministarka Đedović Handanović.

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu počeo je u utorak ove nedelje preko Jadranskog naftovoda (JANAF). Ministarka Đedović Handanović je u ponedeljak najavila da od utorka, 13. januara, kreće prva nafta i da će oko 85.000 tona biti isporučeno u toku ove nedelje. Dodala je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, stigne i dodatnih 35.000 do 45.000 tona nafte u toku sledeće nedelje. Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije.

Kada je reč o pregovorima o prodaji NIS-a, predsednik Aleksandar Vučić je izjavio u sredu, u Abu Dabiju, da se nada da će u preuzimanje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije biti uključena i Mađarska i Ujedinjeni Arapski Emirati i izrazio uverenje da nismo daleko od postizanja rešenja.

- Ne mogu da kažem apsolutno sve pre nego što pošalju svoje pismo - term sheet (obavezujuće bitne elemente budućeg sporazuma) OFAK-u u SAD, ali se nadam da će oba aktera biti uključena u to - rekao je Vučić.

Predsednik je 12. januara razgovarao sa najvišim rukovodstvom mađarske kompanije MOL o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije. U Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS. Američki OFAK uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva. Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine, kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte, kao i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, navedeno je u saopštenju NIS-a. OFAK je prethodno izdao licencu Naftnoj industriji Srbije kojom je produžen rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta, dok je prethodnom licencom rok za promenu vlasničke strukture bio do 13. februara.

Predsednik Vučić je rekao, na Božić, da se nada da ćemo u narednom periodu moći da kupimo bar još pet odsto akcija u NIS-u, jer bismo tada imali punu kontrolu nad onim što bude radio većinski vlasnik. Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je 15. januara tokom posete Srbiji da je mađarska kompanija MOL u tesnim pregovorima sa naftnom kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOK o saradnji u vezi sa NIS-om, a po pitanju namere Srbije da poveća vlasničku udeo u NIS-u je rekao da je to matematički moguće, ali da će detalji oko toga biti prepušteni MOL-u. Republika Srbija sada ima udeo od 29,87 odsto vlasništva u NIS-u. Predstavnici mađarskog MOL-a su 5. januara stigli u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence) i obilazak ključnih kapaciteta NIS-a. Vučić je ranije izjavio da Amerikanci očekuju da 23. januara vide sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca NIS-a i budućeg kupca.

(Tanjug)