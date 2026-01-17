"LAŽNI SIR" SVE VIŠE U PRODAJI: Kako da ga prepoznate i izbegnete prevaru - Izgleda gotovo isto kao i pravi

PROIZVODI koje mnogi nazivaju "lažnim sirom" često izgledaju kao pravi sir i u prodavnicama se uglavnom nalaze na policama zajedno sa mlečnim sirevima. Ipak, u pitanju su emulgovani proizvodi na bazi biljne masti, sa znatno slabijim nutritivnim vrednostima i drugačijim sastavom.

Prehrambena industrija je poslednjih godina toliko napredovala da se danas prave zamene koje po izgledu i ukusu veoma podsećaju na sir. U supermarketima se prodaju u istom delu kao i klasični sirevi, a zbog toga što se dobro ponašaju na visokim temperaturama, često se koriste i u pripremi pica i drugih jela sa sirom. Potrošači, međutim, o tome najčešće nisu jasno obavešteni.

Ako se ambalaža pažljivije pogleda, može se primetiti da na ovim proizvodima gotovo nikada ne piše „sir“, jer proizvođači nemaju pravo da ih tako nazivaju. Ipak, pakovanja su često dizajnirana tako da ih je teško razlikovati od pravih sireva, pa mnogi kupci nesvesno završe sa zamenom u korpi.

Promene i u Srbiji

Podsetimo, od prošle godine u Srbiji je uvedeno pravilo da svi proizvodi koji umesto mlečne masti sadrže biljna ulja ili biljne masti, moraju na prednjoj strani pakovanja imati jasno istaknutu oznaku.

Ona se sastoji iz dva dela:

Levo: žuti trougao sa crvenom ivicom i crvenim uzvičnikom u sredini

Desno: tekst na ćirilici: "Nije 100 odsto mlečni proizvod – sadrži palmino ulje, odnosno druga biljna ulja."

Oznaka mora biti visoka najmanje 10 milimetara i postavljena tako da kupac ne može lako da je previdi.

Kada je reč o proizvodima koji nisu fabrički upakovani, poput onih koji se prodaju iz vitrine ili u ugostiteljskim objektima, obaveštenje mora biti istaknuto na polici, cenovniku ili neposredno uz proizvod.

