GLAVNI POKRETAČ RASTA PRIVREDE EVROPSKE UNIJE: Koji sektor pokreće evropsku ekonomiju?

SEKTOR usluga je glavni pokretač rasta privrede Evropske unije posle pandemije virusa korona, pokazuju objavljeni podaci Evrostata.

Foto Pixabay free images

Proizvodnja u sektoru usluga Evropske unije je u septembru i oktobru prošle godine veća za 16,4 odsto u odnosu na februar 2020, neposredno pre izbijanja pandemije.

Rast proizvodnje u industriji je u pomenutom periodu bio znatno niži i iznosio je 2,3 odsto, u trgovini samo 0,1 odsto, a u građevinarstvu 0,2 odsto.

Privreda Evropske unije bila je snažno pogođena tokom prvog talasa pandemije, kada su između februara i aprila 2020. zabeleženi nagli padovi u svim glavnim sektorima.

Industrijska proizvodnja tada je pala za 27,3 odsto, građevinarstvo za 26,7 odsto, trgovina za 22,3 odsto, a usluge za 17 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.

Nakon toga je usledio period oporavka, pa su se približno godinu dana kasnije proizvodni nivoi vratili na vrednosti pre pandemije.

Početkom 2022. godine trendovi su se razdvojili, pošto su industrija, građevinarstvo i trgovina počeli da stagniraju ili blago opadaju, dok je sektor usluga nastavio stabilan rast, čime je postao glavni pokretač ukupne ekonomske aktivnosti u Evropskoj uniji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

JEDNA INVESTICIJA VUČE DRUGU! Ministar Mali o Ekspu 2027 uoči Božića | EKSKLUZIVNO