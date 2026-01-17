SKOČILA CENA PELETA: Prvo poskupeo, a sad još i nestašica
SADA je izvesno da se zima ne šali i da će ove grejne sezone biti utrošeno daleko veće količine energenata nego prethodnih sezona.
Zbog niskih temperatura, pelet je na stovarištu u Čačku nikad skuplji i nikad traženiji. Cena peleta za jednu tonu na stovarištu Miroslava Miloševića iz Čačka iznosi 40.000 dinara. Na ostalim stovarištima, cena se kreće i do 45.000 dinara po toni.
Milošević navodi da je cena peleta u avgustu i septembru bila 27.000 dinara:
- Niko nije očekivao da će pelet ovoliko poskupeti, ali uslovi na terenu ne dozvoljavaju da dovoljne količine sirovina stignu na peletaru, tako da je to uslovilo da se cena poveća - kaže on za Kurir.
Svako povećanje cena uslovljeno je skokom nabavne cene bilo kog energenta, pa tako i peleta. Proizvođači poskupljenje pravdaju nedostatkom sirovina i otežanom proizvodnjom, naročito u ivanjičkom kraju gde sneg sprečava pristup šumama.
Postavlja se pitanje da li će ovog ogreva biti dovoljno:
- Poslednja dva meseca ogreva na tržištu nema u dovoljnim količinama. Mi ga nabavljamo taman onoliko kako prodajemo i nismo ostajali bez peleta. Peletari ne najavljuju nove cene peleta, ali izgleda da nam se zima tek sprema.
U Čačku je neznatno poskupelo i ogrevno drvo. Za prostorni metar bukovine treba izdvojiti 8.000 dinara. Kubik iscepanog drveta je za 1.000 dinara skuplji.
Beograd
Kao i u Čačku, cena ogreva u Beogradu je znatno skuplja nego u mesecima pre zime.
Ogrevno drvo se u Beogradu obično prodaje oko 7.000 dinara po metru kubnom na stovarištima. Kod nekih prodavaca cena može biti i 8.000 -11.000 dinara po metru za iscepana i isporučena drva.
Pelet u skladištima se kreće okvirno od 24.000 do oko 43.000 dinara po toni, zavisno od kvaliteta i ponude. Ugalj po toni obično ide od oko 16.000 do 30.000 dinara, ali i on može varirati u zavisnosti od vrste i kvaliteta.
(Kurir)
