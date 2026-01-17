Ekonomija

PRODUŽEN ROK ZA OSTVARIVANJE POPUSTA NA STRUJU: Ko do ovog datuma izmiri račune ima pravo na povlastice

V.N.

17. 01. 2026. u 11:11

DOMAĆINSTVA koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7 odsto ukoliko račun za decembar 2025.

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОПУСТА НА СТРУЈУ: Ко до овог датума измири рачуне има право на повластице

Računi će biti uvećani

“Elektroprivreda Srbije“ produžila je rok za ostvarivanje popusta od 7 odsto za decembarske račune do 24. januara. 

Polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, EPS je kao društveno odgovorna kompanija redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti.

Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7 odsto ukoliko račun za decembar 2025. godine izmire do 24. januara.

Isto važi i za samočitače, i oni umesto do 20. januara, račun mogu da plate do 24. januara i ostvariće popust od 6 odsto.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠA SFRJ ZEMLJA ŠALJE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade

BIVŠA SFRJ ZEMLjA ŠALjE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade