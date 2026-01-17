USKORO OTVARANJE BRZE PRUGE BEOGRAD - BUDIMPEŠTA: Evo kako je sve organizovano
VRŠILAC dužnosti direktora Srbijavoza Ljubiša Pejičić izjavio je da se puštanje u saobraćaj brze pruge između Beograda i Budimpešte očekuje između 20. februara i 15. marta.
Naveo je da će na toj relaciji biti osam polazaka dnevno, od čega će dva polaska biti direktno za Beč.
- Tačan datum još uvek nemamo, ali svakako očekujemo da se to dogodi u periodu između 20. februara i 15. marta. U onom trenutku, kada budemo imali dogovor sa mađarskim partnerima i državnim organima obe zemlje, javnost će biti obaveštena - rekao je Pejičić za Tanjug.
On je istakao da će brzom prugom Beograd - Budimpešta saobraćati i mađarski operator.
- Dva polaska su predviđena za Beč, dok je jedan predviđen za Budimpeštu. To će raditi mađarske kolege - rekao je Pejičić.
Pejičić je istakao da je kompanija započela nabavku najmodernijih vozova onog trenutka kada je Vlada Srbije donela odluku da se na ovaj način povežemo sa mađarskom prestonicom.
- Pored tri postojeća Soko voza koja koristimo do Subotice, iz Kine smo nabavili pet novih vozova koje ćemo koristiti do Budimpešte. Ono što u poslednje vreme radimo, jeste intenzivna obuka kako naših mašinovođa, tako i mađarskih - rekao je Pejičić.
Kontrola putnika
Govoreći o prekograničnoj kontroli putnika, Pejičić je naveo da je stav i Srbije i Mađarske da se granične procedure obavljaju u jednoj od graničnih stanica.
- Za to je određena stanica Kelebija. Nije predviđeno da putnici izlaze iz voza. Oni će ostati u vozu i kontrola će trajati oko 30 minuta - rekao je Pejičić.
To, kako kaže, neće uticati na red vožnje na relaciji Beograd - Subotica.
Kupovina karata
Kada je reč o kupovini karata, građani putem Srbijavoz aplikacije imaju pravo na pet odsto popusta, dok putem "Srb plus" kartice mogu iskoristiti popust od 30 odsto.
- Karte mogu kupiti i na blagajnama i kartomatima - rekao je Pejičić.
Na pitanje kako su nepovoljni vremenski uslovi uticali na železnički saobraćaj, Pejičić kaže da su zabeležena kašnjena vozova.
- Jako je važno da istaknemo da nije bilo unapred otkazivanje vozova, već je sve posledica operativnih otkazivanja, usled različitih problema na infrastrukturi. Iskoristio bih priliku da zahvalim i svim kolegama koje su danonoćno radile na tome da sve poteškoće budu otklonjene u jako kratkom roku - naveo je on.
Među planovima za 2026. godinu, Pejičić navodi otvaranje brze pruge do Budimpešte, nabavku novih lokomotiva i kineskih vozova za potrebe specijalizovane izložbe Ekspo 2027, koja će se naredne godine održati u Beogradu.
- Za prvih 15 dana ove godine zabeležili smo skok od 20 odsto više putnika, odnosno nekih 19.000 putnika više u odnosu na isti period prethodne godine. Sneg je dao dodatni čar svim turistima, tako da smo ove godine zabeležili 10 odsto više korisnika Šarganske osmice (na Mokroj Gori) - rekao je Pejičić za Tanjug.
(BizPortal)
