EU I MERKOSUR POTPISUJU SPORAZUM: Fon der Lajen i Lula: Nastaje najveća svetska zona slobodne trgovine

PREDSEDNIK Brazila Luiz Inasio Lula da Silva i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenili su, uoči današnjeg potpisivanja trgovinskog sporazuma između Merkosura i Evropske unije u Paragvaju, da će taj sporazum biti dobar za demokratiju, multilateralizam i globalnu ekonomiju.

Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Lula i Fon der Lajen sastali su se u petak u Rio de Žaneiru, pred zvanično potpisivanja sporazuma u Asunsionu, glavnom gradu Paragvaja, kojem Lula neće prisustvovati.

Sporazum predstavlja završetak više od dve decenije dugih pregovora između dva bloka, prenosi RTVE.

Pored Paragvaja, blok Merkosura kao punopravne članice čine i Argentina, Brazil i Urugvaj.

Fon der Lajen je istakla ulogu brazilskog predsednika u pregovorima, navodeći da je Lula pokazao snažnu posvećenost demokratskim vrednostima, međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima i poštovanju suvereniteta država.

Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Fon der Lajen je ocenila da sporazum šalje snažnu poruku o partnerstvu i saradnji između dva regiona, ističući da će njegov uspeh biti potvrđen tek kada građani osete konkretne koristi.

- To je vrsta liderstva koja nam je potrebna... Sporazum šalje snažnu poruku i nudi dobrodošlicu vama na najveće svetsko tržište i najveću svetsku zonu slobodne trgovine. Područje partnerstva i prijateljstva između naroda i regiona... Potpisivanje je prvi korak, ali sledeći koraci tek treba da se napišu i priča o uspehu će biti ispričana tek kada ljudi osete koristi od sporazuma - rekla je predsednica Evropske komisije.

Ona je dodala da su Evropska unija i Merkosur blizu postizanja posebnog sporazuma o strateškim sirovinama, uključujući litijum i retke zemlje, koji su ključni za energetsku tranziciju i digitalni razvoj.

Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Lula je poručio da je sporazum koristan za Merkosur, Evropsku uniju i demokratski svet, naglašavajući da je reč o istorijskom trenutku koji će dovesti do stvaranja jedne od najvećih zona slobodne trgovine na svetu.

- U Asunsionu ćemo ispisati istoriju stvaranjem jedne od najvećih zona slobodne trgovine na svetu, sa 720 miliona ljudi i bruto domaćim proizvodom (BDP) od 22 biliona dolara - rekao je on.

Brazilski predsednik je naveo da je obnova pregovora bila jedan od prioriteta njegove vlade od početka trećeg mandata 2023. godine, uz insistiranje da sporazum bude u skladu sa održivim razvojem i reindustrijalizacijom Brazila.

Prema njegovim rečima, sporazum uključuje obaveze u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promena, prava radnika, prava autohtonih naroda i rodne ravnopravnosti, kao i poštovanje međunarodnih obaveza u okviru Ujedinjenih nacija i Svetske trgovinske organizacije.

Takođe je rekao da će partnerstvo ojačati ulogu Brazila kao dobavljača hrane, ali da zemlja ne želi da se ograniči na izvoz sirovina.

Predsednica EK Ursula fon der Lajen potpisaće danas trgovinski sporazum između EU i Merkosura, a ceremoniji u Paragvaju prisustvovaće i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Većina zemalja članica EU glasala je prošle nedelje za potpisivanje sporazuma.

Sporazum između EU i Merkosura trebalo bi da stvori najveću svetsku zonu slobodne trgovine, koja će obuhvatiti oko 700 miliona ljudi. Iz perspektive Brisela, sporazum je velika geopolitička pobeda u svetlu rastućeg udela Kine u trgovini i uticaju u Latinskoj Americi i carinske politike američkog predsednika Donalda Trampa.

(Tanjug)

