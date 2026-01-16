POTRES NA KRIPTO TRŽIŠTU: Bitkoin blago pao na 82.160 evra, sentiment na berzi pogoršan nakon jučerašnjeg rasta
VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 16.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 0,79 odsto na 82.163,19 evra
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 37,69 milijardi evra, što predstavlja osetno nižu vrednost nego juče.
Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 49 u kategoriji "neutralno", što je značajan pad u odnosu na jučerašnji nivo 61 u kategoriji "pohlepa" kada je nakratko zavladao optimizam na tržištu.
Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 0,97 odsto na 2.844,77 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,48 odsto na 803,44 evra.
Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 0,38 odsto na 123,58 evra, a avalanš (AVAX) za 2,89 odsto na 11,88 evra.
Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,47 evra, što je za 3,12 odsto manje nego juče.
Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.
Najveći rast trenutno beleže kriptovalute GLRM, DUSK i MET.
(Tanjug)
