"OČEKUJEM DOGOVOR U NAREDNIM DANIMA" Vučić: Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, verujem da će biti sve u redu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nisu laki razgovori ni sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i izrazio uverenje da će biti sve u redu, kao i da očekuje dogovor u narednim danima.

Foto: Profimedia

Vučić je u intervjuu za Pink, u zgradi Predsedništva Srbije, na pitanje da li smo bliži tom dogovoru sada nego 24 sata ranije, rekao:

- Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, nema tu lakih razgovora. Ali verujem da će biti sve u redu.

Na pitanje šta to znači i kada će to biti, Vučić je odgovorio da očekuje u narednim danima. "Zato što morate da dobijete produženje operativne licence, a da biste dobili produženje operativne licence, koja je do 23. januara, morate da dostavite kompletan 'term sheet' sa svim detaljima, saradnji, koliko akcija, kome, kako i na koji način ide upravljanje, kako i na koji način ide i čak i snabdevanje, dakle, iz kojih zemalja i tako dalje - kazao je predsednik Vučić.

