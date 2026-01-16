"OČEKUJEM DOGOVOR U NAREDNIM DANIMA" Vučić: Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, verujem da će biti sve u redu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nisu laki razgovori ni sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i izrazio uverenje da će biti sve u redu, kao i da očekuje dogovor u narednim danima.
Vučić je u intervjuu za Pink, u zgradi Predsedništva Srbije, na pitanje da li smo bliži tom dogovoru sada nego 24 sata ranije, rekao:
- Nisu laki razgovori ni sa MOL-om, nema tu lakih razgovora. Ali verujem da će biti sve u redu.
Na pitanje šta to znači i kada će to biti, Vučić je odgovorio da očekuje u narednim danima. "Zato što morate da dobijete produženje operativne licence, a da biste dobili produženje operativne licence, koja je do 23. januara, morate da dostavite kompletan 'term sheet' sa svim detaljima, saradnji, koliko akcija, kome, kako i na koji način ide upravljanje, kako i na koji način ide i čak i snabdevanje, dakle, iz kojih zemalja i tako dalje - kazao je predsednik Vučić.
BONUS VIDEO:
Brnabić patosirala Đilasa, ruke su mu se tresle dok je pio vodu od besa
Preporučujemo
"NEĆE BITI ZATVARANjA RAFINERIJE" Sijarto: Od strateškog je značaja za MOL
15. 01. 2026. u 12:33
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)