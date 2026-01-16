SPOVEDENO ISTRAŽIVANJE MEĐU GRAĐANIMA: Da li je satnica u Nemačkoj previsoka - Evo šta kažu Nemci

U NEMAČKOJ je prvog januara minimalna satnica porasla s 12.82 na 13.90 eura. Anketa pokazuje da mnogi smatraju da je to prenisko, dok 17 odsto od 2.101 ispitanika smatra je previsokom, piše Nemačka novinska agencija (DPA).

Foto: Profimedia

Prema nedavnom istraživanju, jedna od četiri osobe u Nemačkoj smatra da je minimalna satnica od 13.90 eura po satu, utvrđena za 2026. godinu ispravna.

Nasuprot tome, 40 odsto smatra da je nova minimalna satnica donekle ili čak preniska, stoji u reprezentativnom istraživanju koje je sproveo institut za istraživanje javnog mnjenja YouGov u ime DPA.

Minimalna satnica iznosi 13.90 eura počevši od prvog januara, a godinu dana kasnije porašće na 14.60 eura. Pre je minimalna satnica iznosila 12.82 eura.

Istovremeno, granica zarade za mini poslove povećaće se s 556 eura na 603 eura mesečno početkom nove godine. Ovaj prihod ostaje neoporeziv za radnike.

Međutim, prema anketi, ovi novi propisi nisu snažan podsticaj za smanjenje radnog vremena na primarnom poslu i umesto toga za preuzimanje neoporezivog sekundarnog posla.

U anketi YouGova, 66 odsto ispitanika reklo je da čak i s novim propisima to nije opcija za njih.

14 odsto reklo je da razmatra smanjenje radnog vremena kako bi prihvatili neoporezivi sekundarni posao.

Četiri odsto reklo je da imaju čvrst plan za smanjenje radnog vremena, a sedam odsto, prema anketi, već radi prema ovom modelu, prenosi “Feniks-Magazin”.

(Bankar.me/Feniks-Magazin)

