NE TREBA DIPLOMA, A NOVČANIK PUN: Devet najbolje plaćenih poslova za koje ne treba fakultet

K. Despotović

16. 01. 2026. u 09:30

UVERENjE da je četvorogodišnja fakultetska diploma jedini siguran put do dobrog prihoda sve je slabije u današnjem svetu karijera.

Zbog rasta školarina i sve većeg fokusa poslodavaca na veštine, brojni poslovi danas više vrednuju iskustvo, stručne obuke i sertifikate nego formalnu diplomu.

Novo istraživanje koje je objavio Resume Genius identifikuje najbolje plaćene poslove u kojima se može početi sa srednjom školom, a napredovati kroz zanate, stručnu praksu, sertifikacije ili obuke na radnom mestu.

Veliki raspon industrija i rastuća potražnja

Kako navode analitičari Resume Geniusa, ova zanimanja povezuje kombinacija specijalizovanih veština, tehničke ili fizičke stručnosti i praktičnog iskustva. U mnogim slučajevima, napredak u karijeri zavisi od licenci i sertifikata, a ne od diplome. Izveštaj takođe ukazuje na snažan potencijal rasta u narednoj deceniji, podstaknut demografskim promenama, infrastrukturnim potrebama i ekonomskim trendovima.

Radnik u vodenom transportu

Zarađuje prosečnu godišnju platu od 66.490 dolara. U ovoj oblasti praktično iskustvo često ima veću vrednost od formalnog obrazovanja.

Menadžer stambenih, poslovnih i zajedničkih nekretnina

Sa medijanom plate od 66.700 dolara, ovaj posao uključuje upravljanje komercijalnim i stambenim objektima, rešavanje problema stanara i zakupaca. U nekim državama zahteva licencu, ali ne i fakultetsku diplomu.

Stjuardesa/stjuard u avio-industriji

Ovo zanimanje ima medijanu plate od 67.130 dolara, a ulazi se kroz obuke avio-kompanija, bez obavezne fakultetske diplome.

Prodajni predstavnik u veleprodaji i proizvodnji

Prosečna godišnja plata je 74.100 dolara. Posao često nagrađuje iskustvo, a dodatno se može značajno povećati kroz provizije.

Inženjer lokomotive

Medijana plate iznosi 75.680 dolara. Posao obuhvata upravljanje teretnim i putničkim vozovima, uz obuku na železnici i sertifikat Federal Railroad Administration.

Mehaničar i tehničar avio i navigacione opreme

Sa prosečnom platom od 79.140 dolara, ovi stručnjaci održavaju i popravljaju sisteme u avionima. Diploma često nije potrebna, već sertifikat iz FAA odobrenog programa.

Monter i serviser električnih vodova

Zarađuje 92.560 dolara godišnje. Posao uključuje instalaciju i popravku energetskih kablova, često u teškim uslovima, naročito tokom sanacije posledica oluja i nepogoda.

Menadžer transporta, skladištenja i distribucije

Ovo je jedno od dva zanimanja sa šestocifrenom zaradom – medijana plate je 102.010 dolara, a najplaćeniji u profesiji mogu preći 180.000 dolara godišnje. Fokus je na iskustvu i sertifikatima.

Serviser i monter liftova i pokretnih stepenica

Najplaćeniji posao na listi Resume Geniusa – medijana plate iznosi 106.580 dolara godišnje. Ulazak u profesiju zahteva završenu srednju školu i višegodišnju stručnu praksu kroz program šegrtovanja, prenosi Blic.

(Bankar.me/Blic)

