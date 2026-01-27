Svet

HITNO SE OGLASIO TRAMP: Na pomolu rešenje za Ukrajinu

В.Н.

27. 01. 2026. u 16:14

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je nadu da je rešavanje sukoba u Ukrajini „na pomolu“.

AP Photo/Evan Vucc

„Šta je sa okončanjem osam sukoba i još jednog koji je na pomolu“, rekao je Tramp u intervjuu za radio-stanicu WABC.

On je istakao da želi prekid krvoprolića u ovom sukobu.

(Sputnjik)
 

