HITNO SE OGLASIO TRAMP: Na pomolu rešenje za Ukrajinu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je nadu da je rešavanje sukoba u Ukrajini „na pomolu“.

AP Photo/Evan Vucc

„Šta je sa okončanjem osam sukoba i još jednog koji je na pomolu“, rekao je Tramp u intervjuu za radio-stanicu WABC.

On je istakao da želi prekid krvoprolića u ovom sukobu.

(Sputnjik)

