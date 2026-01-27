HITNO SE OGLASIO TRAMP: Na pomolu rešenje za Ukrajinu
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je nadu da je rešavanje sukoba u Ukrajini „na pomolu“.
„Šta je sa okončanjem osam sukoba i još jednog koji je na pomolu“, rekao je Tramp u intervjuu za radio-stanicu WABC.
On je istakao da želi prekid krvoprolića u ovom sukobu.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SIJARTO UPOZORIO KIJEV: O sudbini Mađarske odlučuju Mađari, ne Ukrajina
27. 01. 2026. u 16:00
ZELENSKI NE ODUSTAJE : Članstvo u EU do 2027. kao deo bezbednosnih garancija (FOTO)
27. 01. 2026. u 14:30
VUČIĆEVO UPOZORENjE UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Evropa mora da shvati, Amerika se nikad više neće vratiti
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj upozorava da Evropska unija mora da se suoči sa činjenicom da se Sjedinjene Američke Države nikada neće vratiti starom modelu odnosa sa Evropom, objavljena je kao udarna vest na naslovnoj strani svetskog izdanja ruskog portala Sputnjik, kao i na ruskoj agenciji RIA Novosti.
27. 01. 2026. u 07:44
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
GRAD NA RUBU PONORA: Klizišta odnela zemljište ispod kuća na Siciliji - snimci su JEZIVI (VIDEO/FOTO)
KATASTROFALNO nevreme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug deo litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnelo zemlju ispod kuća.
27. 01. 2026. u 11:26
Komentari (0)