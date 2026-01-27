ŠTA SE TO DEŠAVALO U PEKINGU? Pokušaj puča ili kontrapuč: Zaverenici navodno planirali hapšenje Si Đinpinga

U PEKINGU je, sada prema tvrdnjama više izvora koje tek treba potvrditi, sprečen pokušaj puča usmeren na svrgavanje kineskog predsednika Si Đinpinga.

Foto: Tanjug/AP

Prema ovim navodima, zaverenici su planirali da u noći 18. januara uhapse kineskog lidera, ali je operacija propala nakon što je plan navodno unapred otkriven.

Kao ključni organizatori pokušaja puča pominju se Liu Dženli, načelnik Generalštaba Narodnooslobodilačke armije Kine, i Džang Jusja, potpredsednik Centralne vojne komisije. Prema izveštajima koji kruže u pojedinim ruskim i alternativnim međunarodnim medijima, plan je bio da se hapšenje izvede u vladinom hotelu Đinsi u Pekingu, gde je Si Đinping navodno boravio te večeri.

Prema tim izvorima, kineski predsednik je na vreme saznao za pripremanu akciju, napustio objekat i organizovao kontramere. Navodi se da je prethodnica zaverenika, po dolasku u hotel, naišla na oružani otpor pripadnika ličnog obezbeđenja Si Đinpinga, nakon čega je operacija u potpunosti propala.

Foto Tanjug/AP/Ng Han Guan

Ubrzo zatim, prema istim izvorima, usledila su hapšenja Džang Jusije, Liu Dženlija i članova njihovih porodica. Nakon incidenta, Generalštab je, kako se tvrdi, faktički suspendovan, dok je upravljanje vojskom prešlo u režim direktne, „ručne“ kontrole sa najvišeg nivoa vlasti.

Još uvek nije jasno da li je pokušaj puča bio isključivo interna inicijativa dela vojnog vrha ili je u pozadini postojala podrška ili uticaj treće zemlje. Međutim, iz Volstrit Žurnala su ranije izveštavali da su uhapšeni visoki kineski vojni zvaničnici osumnjičeni i za odavanje poverljivih informacija Sjedinjenim Državama, što dodatno komplikuje sliku i otvara prostor za različite interpretacije događaja.

Zvanični Peking se do sada nije oglasio povodom navoda o pokušaju puča. Kineske vlasti su se ograničile na uopštene formulacije o „teškim kršenjima discipline i zakona“ u slučajevima protiv Džang Jusije i Liu Dženlija, terminologiju koja se u kineskoj političkoj praksi najčešće koristi u kontekstu korupcije, ali može da obuhvati i znatno širi spektar optužbi.

Prema jednoj od teorija koje kruže u medijima, zaverenici su pokušaj puča pravdali navodnim „spasavanjem Partije i države“, uz pretpostavku da bi smena Si Đinpinga dovela do promene kursa kineske unutrašnje i spoljne politike. U kom pravcu bi takve promene išle, međutim, ostaje potpuno nejasno.

Ako bi se ovi navodi potvrdili, hapšenja Džang Jusije, potpredsednika Centralne vojne komisije, i Liu Dženlija, šefa Zajedničkog štaba, mogla bi da označe početak najopsežnije čistke u istoriji Komunističke partije Kine još od ranih decenija Narodne Republike. Za sada, međutim, sve ostaje u sferi nepotvrđenih informacija, dok kinesko rukovodstvo očigledno nema nameru da javno razmatra događaje koji bi mogli da ukažu na duboke pukotine unutar vojnog i partijskog vrha.

U odsustvu zvaničnih potvrda, slučaj ostaje obavijen neizvesnošću, ali već sada pokazuje koliko su odnosi unutar kineskog sistema vlasti postali osetljivi u trenutku pojačanih unutrašnjih pritisaka i rastuće globalne konfrontacije.

Foto Tanjug/AP/Andy Wong

DA LI JE SI ĐINPING ODBIJAO POKUŠAJ PUČA?

U šturom saopštenju objavljenom u subotu, kinesko Ministarstvo odbrane navelo je da su Zhang Youxia i Liu Zhenli, načelnik Zajedničkog štaba, stavljeni pod istragu zbog „ozbiljnih disciplinskih i zakonskih prekršaja“.

Nakon te objave ubrzo je usledio opširniji uvodnik u listu People’s Liberation Army Daily, u kojem su dvojica optuženi za „ozbiljnu“ korupciju. U tekstu — koji je, po svemu sudeći, odobrio lično Si — navode se i propusti koji ukazuju da bi problem mogao biti duboko političke prirode.

Zhang i Liu su, kako navodi list, „ozbiljno pogazili i narušili sistem odgovornosti predsednika Centralne vojne komisije (CMC)“, što predstavlja direktnu aluziju na raspodelu moći u samom vrhu.

Takođe se ističe da su „ozbiljno podrili političku i ideološku osnovu jedinstva i napretka svih oficira i vojnika u čitavoj vojsci“. Istraga protiv njih, navodi se dalje, „dodatno će ispraviti političke osnove i očistiti ideološke toksine i zla“.

Foto Tanjug/AP/Andy Wong

Godinama su prisutne spekulacije o tome da li je Si Đinping bio pod pritiskom dok je sprovodio više čistki među najvišim vojnim generalitetom, uključujući i bivšeg ministra nacionalne odbrane Li Shangfu, kao i političke figure povezane sa kineskim bezbednosnim sistemom. Te čistke su pogodile na desetine zvaničnika.

-Kineski sistem je izuzetno rigidan“, kaže Francesco Sisci, direktor rimskog tink-tenka Appia Institute, koji je 30 godina živeo u Kini. Upravo zbog te rigidnosti, sistem ima svoja „gramatička pravila“ koja je lako uočiti kada se prekrše.

-Kada vidite tako sveobuhvatnu čistku u kojoj su desetine generala degradirane ili stavljene pod istragu, to nije nešto beznačajno — mora biti izuzetno ozbiljno. Zbog obima svega toga, zaključio sam da je postojao pokušaj puča, dodaje on.

To bi značilo da su Sijevi potezi bili svojevrsni kontrapuč. Međutim, to je samo jedno od mogućih tumačenja.

(oruzjeonline.com/newsweek.com)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"