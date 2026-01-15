NAJSKUPLJA BOCA VINA IKADA: Otkrivamo proizvođača, posebne razloge i njegovu vrtoglavu cenu

ČUVENI italijanski vinar Bibi Grec postavio je rekord za istoriju: boca od 27 litara vina Colore 2016, unikatni primerak koji je napravio lično Bibi Grec, postala je najskuplja ikada prodata flaša italijanskog vina.

Foto: Profimedia

Boca od 27 litara čuvenog vina Colore lansirana je u jednom jedinom primerku, kako bi se proslavila premijera vina kuće Bibi Grec na prestižnoj bordovskoj berzi vina La Place de Bordeaux, prodata je za 102.000 evra.

Vinarija Bibi Grec, smeštena u gradiću Fijesole u blizini Firence, poznata je po proizvodnji vina visokog kvaliteta, a poznavaoci izuzetno cene njihova vina Colore i Testamata. U karakteristično kreativnom maniru, Bibi Grec, koji je odrastao u porodici umetnika i kolekcionara (njegov otac bio je švajcarsko-izraelski vajar čiji se radovi mogu videti širom planete), lično je kreirao novi dizajn etikete, inspirisane, kako navodi Drinks Business, emocijama i senzacijama koje je u njemu izazvala berba 2016. godine.

Boca je smeštena u posebnu kutiju, napravljenu od drveta barik bureta u kojem je vino odležavalo, dodatno ukrašenu nerđajućim čeličnim poklopcem i pečatom sa potpisom Bibija Greca.

Bocu je kupio klijent u luksuznoj vinoteci ARVI u Cirihu, a kupovina, obavljena kreditnom karticom, bila je, po svemu sudeći, spontan čin inspirisan jedinstvenom bocom i njenim fenomenalnim dizajnom, prenosi "Vino i fino".

Bibi Grec čuven je po jedinstvenom pristupu vinarstvu i izvanredno samosvojnim vinima. Radi sa malim količinama grožđa iz odabranih vinograda, a njegova vina se cene zbog svog prepoznatljivog karaktera, koncentrisanih aroma i elegancije.

(Agroinfo)

