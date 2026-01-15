NEMAČKO VINARSTVO TONE U DUBOKU KRIZU: Evo sa kojim se problemima suočavaju - Opstanak ozbiljno ugrožen

IAKO se berba 2025. smatra jednom od kvalitetnijih u poslednjih godina, nemačko vinarstvo tone u duboku krizu. Vinari upozoravaju da im niske cene, skupi sezonski radnici i rastući uvoz ozbiljno ugrožavaju opstanak.

Vinogradarstvo u Nemačkoj i dalje se nalazi u ozbiljnim problemima, navodi se u izveštaju Nemačkog saveza poljoprivrednika uoči Nove godine, koji je dostupan dpa.

Predsednik Saveza poljoprivrednika Joahim Rukvid objašnjava u izveštaju da se vinogradarstvo nalazi u najvećoj krizi poslednjih decenija.

- Zbog lošeg stanja na tržištu polazimo od toga da ćemo izgubiti znatne površine vinograda. Iako se berba 2025. po kvalitetu smatra izuzetno dobrom, sektor se privredno nalazi u istorijskoj krizi.

Pijte domaće vino!

- Apelujem na potrošačice i potrošače: pijte više nemačkog vina. Nudimo kvalitet koji bez problema može da se meri sa vinima iz Francuske, Španije ili Italije - rekao je Rukvid za list Rajniše post.

Apel da Nemci piju više domaćeg vina povezan je i s činjenicom da je Nemačka najveći uvoznik vina na svetu: 2023. uvezla je vino u vrednosti od oko 2,65 milijardi evra, pre svega iz Italije i Francuske, dok raste i uvoz vina iz Španije, prenosi „Dojče vele“.

Uglavnom je reč o crnom vinu. Nemačka jeste i dalje zemlja (odličnog) belog vina i 47 odsto boca koje stižu na sto biće belo. Zanimljivo je i da upravo crno vino gubi tržišni udeo u korist rozea, koji je već dostigao 14 odsto.

Cena za kupce previsoka - za vinare preniska

Situacija je „dramatična“ jer kupci pre svega gledaju cenu. Gotovo dve trećine vina (64 odsto) prodaje se preko supermarketa.

Za vinare su cene vina u buradima od 40 do 60 centi po litru bile daleko ispod proizvodnih troškova, koji iznose oko 1,20 evra.

U izveštaju se navodi i da je tržišni udeo nemačkog vina u zemlji pao na 41 odsto. Uz to, izvoz je opterećen američkim carinama – a SAD su najvažnije tržište za nemačko vino.

Skupi sezonci

Vinogradare dodatno opterećuju strukturni problemi.

- Sezonske radnike sve je teže pronaći, a troškovi rada u mnogim vinogradima premašuju ostvarive prihode - navodi se u izveštaju.

Rast minimalne zarade predstavlja „dodatno masovno opterećenje“.

Posebno su pogođeni vinari sa parcelama na strmim padinama – kojih u Nemačkoj ima mnogo u čuvenim vinogradarskim regionima uz Rajnu ili Mozel – jer se tamo obrada jedva može mehanizovati.

Manje grožđa, ali odlično vino

Prema izveštaju, berba vina 2025. donela je 7,3 miliona hektolitara, što je 16 odsto ispod desetogodišnjeg proseka. To je bio najmanji rod od 2010.

Posebno su pogođena velika vinogradarska područja Rajnhesen, Pfalc, Baden i Virtemberg, gde je ponegde ubrano i do 20 odsto manje grožđa nego prethodne godine.

- Nasuprot tome, regioni poput Mozela, Saksonije i Zale-Unštruta, posle godine mraza 2024, zabeležili su znatne poraste.

Svih 13 nemačkih vinogradarskih područja prijavljuju „izuzetno visok kvalitet grožđa“, navodi se u izveštaju.

- Vina berbe 2025. smatraju se aromatičnim, koncentrisanim i elegantnim. Sitne bobice i intenzivna selekcija dovele su do visokog kvaliteta, ali manjih količina.

Ko pije najviše vina?

Evropljani su bili i ostali najveći potrošači vina. Na Starom kontinentu prosek iznosi nešto više od 28 litara po stanovniku godišnje, dok je svetski prosek tek nešto iznad deset litara.

Vino se i dalje pre svega nalazi na stolovima imućnijih građana, a najbolji dokaz za to je činjenica da je evropski rekorder u potrošnji vina – Luksemburg. U toj maloj kneževini vino je tradicija, blizu su i Francuska i Nemačka, a i džepovi su duboki: godišnje se popije 67 litara po stanovniku.

Evropski prosek „dižu“ i Portugalci (52 litra), Francuzi (42,8) i Italijani (39,2).

Nemci su znatno ispod evropskog proseka: pije se oko 17 litara godišnje, što je jedna boca manje nego pre desetak godina. Poređenja radi, potrošnja žestokih pića u tom periodu pala je za više od četvrtine. A i piva se manje pije.

(Agropres/Dojče vele)

