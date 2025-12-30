BESPLATAN STAN I 500 EVRA PRIDE: Srbin iz Beča traži cimerku, ali ne može svako da ispuni uslove koje je tražio

U NESVAKIDAŠNjEM oglasu za izdavanje nekretnina Milan (46) iz Beča traži ženu cimerku, ali pod precizno definisanim uslovima.

Foto: Unsplash

U moru oglasa za nekretnine na internetu često se nađe i neki pred kojim čitaoci moraju da zastanu i da razmisle da li je tu slučajno zalutao ili ga je neko sa nekom namerom baš tu i sa takvim sadržajem postavio.

I upravo jedan takav osvanuo je na portalu Dijaspora online u delu gde se oglašavaju nekretnine, a koji je postavio četrdesetšestogodišnji Milan iz Beča. On u oglasu traži ženu cimerku koja mora da ispuni određene uslove.

- Tražim perverzne devojke, žene, prednost debele i mršave, obrijane za razne perverzije, besplatan stan, hrana, piće... - piše u oglasu koji je objavljen 28. decembra, a koji je pogledan 10 puta.

Foto: Prinscreen/Dijasporaonline

U oglasu postoji i jedna nejasnoća. Naime, Milan navodi i cenu od 500 evra, ali nije poznato čega je to cena, s obzirom da je u tekstu oglasa istakao da je stan besplatan. Ovaj iznos mogao bi se protumačiti da Milan uz besplatan stan i hranu daje i 500 evra cimerki kao dodatak.

