BESPLATAN STAN I 500 EVRA PRIDE: Srbin iz Beča traži cimerku, ali ne može svako da ispuni uslove koje je tražio
U NESVAKIDAŠNjEM oglasu za izdavanje nekretnina Milan (46) iz Beča traži ženu cimerku, ali pod precizno definisanim uslovima.
U moru oglasa za nekretnine na internetu često se nađe i neki pred kojim čitaoci moraju da zastanu i da razmisle da li je tu slučajno zalutao ili ga je neko sa nekom namerom baš tu i sa takvim sadržajem postavio.
I upravo jedan takav osvanuo je na portalu Dijaspora online u delu gde se oglašavaju nekretnine, a koji je postavio četrdesetšestogodišnji Milan iz Beča. On u oglasu traži ženu cimerku koja mora da ispuni određene uslove.
- Tražim perverzne devojke, žene, prednost debele i mršave, obrijane za razne perverzije, besplatan stan, hrana, piće... - piše u oglasu koji je objavljen 28. decembra, a koji je pogledan 10 puta.
U oglasu postoji i jedna nejasnoća. Naime, Milan navodi i cenu od 500 evra, ali nije poznato čega je to cena, s obzirom da je u tekstu oglasa istakao da je stan besplatan. Ovaj iznos mogao bi se protumačiti da Milan uz besplatan stan i hranu daje i 500 evra cimerki kao dodatak.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
Božićno seoce ispred Skupštine Srbije
Preporučujemo
OGLAS ZA KUĆU KOJI JE PODIGAO PRAŠINU: "Samo toliko za moju dedovinu?! Strašno..."
27. 12. 2025. u 21:39
DA TI SE ZAVRTI U GLAVI: Koliko zaista zarađuju piloti?
24. 12. 2025. u 11:22
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)