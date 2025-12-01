POSKUPLJUJU CIGARETE: Nove cene stupaju na snagu za dva dana

STUPAJU na snagu nove maloprodajne cene cigareta od 3. decembra, usklađene sa zakonskim odredbama – Zakonom o duvanu i Zakonom o akcizama, koji predviđa redovno, šestomesečno usklađivanje. Kao i svake godine, ovakva promena utiče na poskupljenje duvanskih proizvoda.

Prema najnovijem cenovniku jednog od distributera, najskuplje cigarete biće iz serije Parliament – paklica Parliament Aqua blue koštaće 540 dinara. Brendovi Marlboro Titanium i Eve 120 prodavaće se po 520 dinara.

Najpoznatiji brend, Marlboro, beleži manje povećanje od 10 dinara:

Marlboro Gold / Red (100’s) – 500 dinara

Marlboro Gold / Red (regular) – 490 dinara

Marlboro Soft Pack – 480 dinara

Marlboro Touch i Fine Touch – 450 dinara

Marlboro Touch / Fine Touch / Gold Touch XL – 460 dinara

Najpovoljnije cigarete na listi su L&M Loft XL varijante – po 390 dinara. Standardne L&M paklice stoje:

L&M Red Label / Blue Label / Forward – 410 dinara



Obično trgovci objavljuju cenovnik krajem godine kako bi prilagodili maloprodajne cene rastu akciza, ali ovog puta promene stupaju na snagu nešto ranije, već u decembru.

Šta nas očekuje od januara 2026?

Ministarstvo finansija predložilo je izmene Zakona o akcizama, koje su trenutno u skupštinskoj proceduri. Po novim pravilima, specifična akciza po paklici cigareta od 1. januara 2026. porastaće sa 97,47 na 106,9 dinara, što predstavlja povećanje od oko 9,6%.

Ova akciza biće korigovana dva puta godišnje, po 1,5 dinara, sve do jula 2030. godine, kada će iznositi 120,4 dinara po paklici.

Praktično, to znači da će od Nove godine cigarete ponovo poskupeti, jer proizvođači tradicionalno prilagođavaju cene na rast troškova. Osim specifične akcize, na cenu cigareta obračunava se i proporcionalna akciza od 33% i PDV, pa se poskupljenje po paklici obično kreće oko 10 dinara.

