Ekonomija

"SUTRA IMAMO U POLA JEDANAEST VELIKI SASTANAK, MORAMO DA SPREMIMO POTEZE" Vučić o situaciji sa NIS-om

В.Н.

01. 12. 2025. u 13:19

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić posetio je danas porodicu Janković u selu Tolić, u opštini Mionica.

СУТРА ИМАМО У ПОЛА ЈЕДАНАЕСТ ВЕЛИКИ САСТАНАК, МОРАМО ДА СПРЕМИМО ПОТЕЗЕ Вучић о ситуацији са НИС-ом

Foto: Promo

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je kazao da nema nikakvih novosti vezano za situaciju oko Naftne industrije Srbije, ali da ih sutra očekuje važan sastanak.

- Nemama nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremali smo se. Sutra imamo u pola jedanaest veliki sastanak, moramo da spremimo sve do tada poteze. Pa ćemo vas obavestiti sve - kazao je predsednik Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENA TAJNA PINKOVIH ZVEZDA Ko je najplaćeniji u žiriju?

OTKRIVENA TAJNA PINKOVIH ZVEZDA Ko je najplaćeniji u žiriju?