"SUTRA IMAMO U POLA JEDANAEST VELIKI SASTANAK, MORAMO DA SPREMIMO POTEZE" Vučić o situaciji sa NIS-om
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić posetio je danas porodicu Janković u selu Tolić, u opštini Mionica.
Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je kazao da nema nikakvih novosti vezano za situaciju oko Naftne industrije Srbije, ali da ih sutra očekuje važan sastanak.
- Nemama nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremali smo se. Sutra imamo u pola jedanaest veliki sastanak, moramo da spremimo sve do tada poteze. Pa ćemo vas obavestiti sve - kazao je predsednik Vučić.
