NAJNOVIJE INFORMACIJE O NIS I RAFINERIJI: Oglasila se ministarka Dubravka Đedović Handanović

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović danas se sastala sa predstavnicima naftnog sektora u Srbiji.

Foto: Ministarstvo

Nakon sastanka, ona je otkrila najnovije informacije vezane za rad Rafinerije.

- Što se rafinerije tiče, ona će ostati u toploj cirkulaciji do utorka, 2. decembra, čekajući istovremeno odgovor iz Vašingtona. Ono što je bitno je da, ukoliko on bude pozitivan, već 15. decembra će moći da prvi dizel izbaci iz svoje proizvodnje, što se uklapa u dosadašnje planove i NIS-ove rezerve - rekla je ministarka.

Novi uvoz u decembru

- Razgovarali smo o planu uvoza za decembar drugih naftnih kompanija. Plan je za sada da se 133.000 naftnih derivata uveze u decembru. Od toga 103.000 tona dizela i 26.000 tona benzina. To je već značajno povećan uvoz u odnosu na prošlu godinu i na ranije mesece, što znači da su kompanije dale sve od sebe da povećaju uvoz. Naravno, najviše se uvozi Dunavom. Zavisiće od toga koliko je Dunav plovan, a za sada je dobra situacija.

Ministarka uverava da će način dopremanja derivata biti još bolji.

- Mi nadgledamo situaciju na dnevnom nivou. Kao što vidite, ono što je takođe bitno je da ćemo dati određene predloge kako logistika da se još poboljša u razgovoru sa brodarima. Sigurna sam da ćemo doći do najboljih rešenja i da ćemo biti još efikasniji, da uvoz može da bude maksimalan - kaže Đedović Handanović.

Produžena licenca Lukoilu

Kako je istakla ministarka, dobra vest je iz Velike Britanije da je produžena licenca za rad Lukoilu od strane njihove vlade do 26. februara.

- Čeka se odgovor OFAC-a i za Lukoil. Lukoil u našoj zemlji ima 112 pumpi, tako da je svakako značajan uvoznik za nas. Planirani uvoz ukupno u novembru je bio nešto niži upravo zbog problema sa Lukoilom u Bugarskoj, zbog zabranr izvoz naftnih derivata. Nadamo se da i pratimo situaciju dan za danom da će se razrešiti pozitivno što se Lukoila tiče - navodi.

Kada je reč o NIS-u, ministarka je podelila najnovija saznanja.

- Podsećam, 51. dan su na snazi sankcije protiv Naftne industrije Srbije, naši građani to nisu osetili. Kao što vidite i znate, naftnih derivata ima dovoljno, mi ćemo se starati da to tako i ostane. Ukoliko bude neophodno, pustićemo na tržište i deo obaveznih državnih rezervi koje su pune i što se tiče dizela, i što se tiče mazuta, i što se tiče benzina. Dodatne količine ćemo nabavljati u budućnosti. Maloprodaja je ostala ista što znači da građani nisu pravili zalihe, ne treba da ih prave, nema potrebe. I vidim i ohrabrujuće je što građani pozitivno odgovaraju na poruke države da nema potrebe ni za brigom, ni za paniku - kaže Đedović Handanović.

Ministarka nije mogla da zaobiće ni pretnju sekundarnih sankcija koje se tiču platnog prometa.

- Dodatno, što se tiče bankarskog sistema, mi ćemo sve uraditi da ga zaštitimo, kao što jesmo i do sada. Neće biti nikakvih rizika, tako da, dragi građani, nema mesta panici ni što se banaka tiče. Pratimo situaciju iz dana u dan, i sata u sat i apsolutno ćemo nastaviti odgovorno i odlučno da se ponašamo.

Šta će biti s NIS-om?

Kazala je i kakva su očekivanja u vezi sa odobravanjem licence za rad NIS-a.

- Što se odgovora američke vlade tiče i licence za NIS, kao što vidite, situacija je nepredvidiva, stvari se menjaju, razvijaju, pre svega i sata u sat. Oni su juče bili u svom prazniku, znači nisu ni radili. Očekujemo da vidimo da li ćemo dobiti odgovor u toku noći ili pak sledeće nedelje. Intenzivni diplomatski razgovori se nastavljaju. Apsolutno smo na dnevnom satnom nivou u kontaktu sa američkom administracijom i, kao što je predsednik zamolio, nadamo se da uz njegove dodatne garancije, garancije naše države, da će biti razumevanja za naftnu industriju Srbije. Jer, pre svega, američki zvaničnici su rekli da ne žele da povrede ni Srbiju, ni njen narod koji bi u slučaju prestanka rada NIS-a sigurno platio najveću cenu. Mi smo svakako spremni za svaki scenario - zaključila je ministarka Đedović Handanović.