SIMBOL VREDNOSTI: VIP Investiciono Zlato 25 godina pomaže klijentima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost

VIP Investiciono Zlato je osnovano 2001. godine i skoro već punih 25 godina pomaže klijentima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost.

FOTO: Promo

Zbog njegove neinflatornosti, kupovinom investicionog zlata se čuva vrednost ulaganja te je bitno da se investiciono zlato kupuje od strane ovlašćenih i renomiranih prodavaca.

Svi proizvodi iz ponude VIP investicionog zlata su proizvedeni prema najvišim standardima u renomiranim kovnicama koje posluju u skladu sa strogim propisima i svaka od njih poseduje svetski LBMA sertifikat kojim se garantuje najviši standard kvaliteta i čistoće zlata.

U poslovnicama Vip Sistema i Strade mogu se kupiti sertifikovane zlatne počice i poluge finoće 999,9 iz najvećih svetskih livnica, a takođe su zastupnici svetski poznatih brendova kao što su: Argor-Heraeus, Valcambi, C. Hafner, PAMP i Münze Österreich.

U ponudi usluga koje pružaju Vip Sistemi i Strade jeste prodaja investicionog zlata u vidu poluga, pločica, zlatnika, poklon kartica zlatni gram, kao i otkup investicionog zlata kao i svih drugih vrsta zlata.

Najsigurniji način očuvanja vrednosti portfolija

Investiranje u zlato se smatra jednim od najsigurnijih načina kako bi očuvali vrednosti portfolija, a VIP Investiciono Zlato može vam dati sve potrebne stručne informacije, kao i savete kako da optimizujete vaša ulaganja.

Investiciono zlatno čine pločice i poluge zlata čistoće veće od 995/100 u apoenima od 1g, 2g, 10g, 20g, 31.10g, 50g, 100g, 250g, 500g i 1000g. Zlatnici i dukati čistoće koja je veća od 900/1000, a iskovani su nakon 1800. godine bili su sredstvo plaćanja

FOTO: Promo

Porez i investiciono zlato

Poreski tretman zavisi od zemlje u kojoj živite, u pojedinim zemljama kupovina i prodaja je oslobođena poreza na dodatu vrednost (PDV) ili drugih poreza.

Od 1. aprila 2018. godine investiciono zlato u Srbiji oslobođeno je od PDV-a.

Cena zlata je zabeležila neverovatan rast 2019. godine, posebno tokom 2020. usled pandemije KOVID-19 što potvrđuje da je investiciono zlato sigurna imovina koja čuva svoju vrednost tokom vremena naročito u periodima ekonomske nestabilnosti.

Najviša maksimalna cena ikada od 2.075,47 USD/Oz zabeležena je avgusta 2020. godine što je rezultiralo rastom od preko 36% od početka godine.

Kako do investicionog zlata?

VIP Investiciono zlato vrši dostavu isključivo na teritoriji Republike Srbije. Troškovi dostave se ne naplaćuju, a prema želji klijenta isporuka može biti na kućnoj adresi ili na adresi najbliže VIP poslovnice.

Fizička i pravna lica mogu kuputi investicio zlato bez ikakvih ograničenja, ali treba imati u vidu ukliko je kupac pravno lice, vlasnik zlata postaje firma, a ne njen zastupnik tj. vlasnik firme.

Putem internet prodavnice na sajtu investicionozlatovip.rs možete pogledati celokupnu ponudu i poručiti.

Ivesticiono zlato je vredna imovina koju treba pažljivo čuvati, te VIP pruža uslugu i sigurnog čuvanja u sefu banke što omogućava da kapital bude na bezbednom mestu.

VIP investiciono zlato takođe nudi eksluzivne uvide, analize koje se ne mogu pronaći drugde i time vam osigurava da budete korak ispred konkurencije. Pronaćićete sveobuhvatne informacije o cenama i trendovima kako bi imali jasan uvid u svet investicionog zlata.