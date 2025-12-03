SIMBOL VREDNOSTI: VIP Investiciono Zlato 25 godina pomaže klijentima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost
VIP Investiciono Zlato je osnovano 2001. godine i skoro već punih 25 godina pomaže klijentima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost.
Zbog njegove neinflatornosti, kupovinom investicionog zlata se čuva vrednost ulaganja te je bitno da se investiciono zlato kupuje od strane ovlašćenih i renomiranih prodavaca.
Svi proizvodi iz ponude VIP investicionog zlata su proizvedeni prema najvišim standardima u renomiranim kovnicama koje posluju u skladu sa strogim propisima i svaka od njih poseduje svetski LBMA sertifikat kojim se garantuje najviši standard kvaliteta i čistoće zlata.
U poslovnicama Vip Sistema i Strade mogu se kupiti sertifikovane zlatne počice i poluge finoće 999,9 iz najvećih svetskih livnica, a takođe su zastupnici svetski poznatih brendova kao što su: Argor-Heraeus, Valcambi, C. Hafner, PAMP i Münze Österreich.
U ponudi usluga koje pružaju Vip Sistemi i Strade jeste prodaja investicionog zlata u vidu poluga, pločica, zlatnika, poklon kartica zlatni gram, kao i otkup investicionog zlata kao i svih drugih vrsta zlata.
Najsigurniji način očuvanja vrednosti portfolija
Investiranje u zlato se smatra jednim od najsigurnijih načina kako bi očuvali vrednosti portfolija, a VIP Investiciono Zlato može vam dati sve potrebne stručne informacije, kao i savete kako da optimizujete vaša ulaganja.
Investiciono zlatno čine pločice i poluge zlata čistoće veće od 995/100 u apoenima od 1g, 2g, 10g, 20g, 31.10g, 50g, 100g, 250g, 500g i 1000g. Zlatnici i dukati čistoće koja je veća od 900/1000, a iskovani su nakon 1800. godine bili su sredstvo plaćanja
Porez i investiciono zlato
Poreski tretman zavisi od zemlje u kojoj živite, u pojedinim zemljama kupovina i prodaja je oslobođena poreza na dodatu vrednost (PDV) ili drugih poreza.
Od 1. aprila 2018. godine investiciono zlato u Srbiji oslobođeno je od PDV-a.
Cena zlata je zabeležila neverovatan rast 2019. godine, posebno tokom 2020. usled pandemije KOVID-19 što potvrđuje da je investiciono zlato sigurna imovina koja čuva svoju vrednost tokom vremena naročito u periodima ekonomske nestabilnosti.
Najviša maksimalna cena ikada od 2.075,47 USD/Oz zabeležena je avgusta 2020. godine što je rezultiralo rastom od preko 36% od početka godine.
Kako do investicionog zlata?
VIP Investiciono zlato vrši dostavu isključivo na teritoriji Republike Srbije. Troškovi dostave se ne naplaćuju, a prema želji klijenta isporuka može biti na kućnoj adresi ili na adresi najbliže VIP poslovnice.
Fizička i pravna lica mogu kuputi investicio zlato bez ikakvih ograničenja, ali treba imati u vidu ukliko je kupac pravno lice, vlasnik zlata postaje firma, a ne njen zastupnik tj. vlasnik firme.
Putem internet prodavnice na sajtu investicionozlatovip.rs možete pogledati celokupnu ponudu i poručiti.
Ivesticiono zlato je vredna imovina koju treba pažljivo čuvati, te VIP pruža uslugu i sigurnog čuvanja u sefu banke što omogućava da kapital bude na bezbednom mestu.
VIP investiciono zlato takođe nudi eksluzivne uvide, analize koje se ne mogu pronaći drugde i time vam osigurava da budete korak ispred konkurencije. Pronaćićete sveobuhvatne informacije o cenama i trendovima kako bi imali jasan uvid u svet investicionog zlata.
