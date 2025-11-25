VUČIĆ: Imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja rada NIS-a ako ne dođe do odobravanja licence

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Foto: Tanjug

- Suočavamo se sa velikim problemima. Rafinerija NIS-a se nalazi u tehnološkom procesu tople cirkulacije, tihog hoda, nije ugašena ali je niži režim rada. Imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja rada NIS-a ako ne dođe do odobravanja licence od strane američke vlade - naveo je predsednik Srbije.

- Imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja. Mi smo se nadali da ćemo da dobijemo linencu, međutim razumeli smo u razgovorima sa različitim partnerima, da postoji još stvari koje oni žele da čuju i vide, da bi doneli odluku o davanju licence. Mi ćemo ili danas ili sutra možda moći nešto da promenimo - kazao je Vučić.

