Ekonomija

VUČIĆ: Imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja rada NIS-a ako ne dođe do odobravanja licence

В.Н.

25. 11. 2025. u 11:08

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

ВУЧИЋ: Имамо још 4 дана до потпуног заустављања рада НИС-а ако не дође до одобравања лиценце

Foto: Tanjug

- Suočavamo se sa velikim problemima. Rafinerija NIS-a se nalazi u tehnološkom procesu tople cirkulacije, tihog hoda, nije ugašena ali je niži režim rada. Imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja rada NIS-a ako ne dođe do odobravanja licence od strane američke vlade - naveo je predsednik Srbije. 

- Imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja. Mi smo se nadali da ćemo da dobijemo linencu, međutim razumeli smo u razgovorima sa različitim partnerima, da postoji još stvari koje oni žele da čuju i vide, da bi doneli odluku o davanju licence. Mi ćemo ili danas ili sutra možda moći nešto da promenimo - kazao je Vučić.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RAFINERIJA TROŠI POSLEDNJE KAPLJICE: Odgovor Vašingtona za novu licencu za rad NIS očekuje se najkasnije danas
Ekonomija

0 0

RAFINERIJA TROŠI POSLEDNJE KAPLJICE: Odgovor Vašingtona za novu licencu za rad NIS očekuje se najkasnije danas

INTENZIVNIM diplomatskim razgovorima sa američkom administracijom Srbija nastoji da obezbedi novu licencu za rad "Naftne industrije Srbije" (NIS), dok traju pregovori ruskih većinskih vlasnika o vlasničkoj strukturi. Da li će Vašington razumeti našu poziciju znaćemo najkasnije danas. Iz Vlade je, nakon jučerašnje vanredne sednice o energetskoj situaciji u zemlji, poručeno da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost s obzirom na to da ima dovoljno svih naftnih derivata. Resorna ministarka Dubravka Đedović Handanović razgovarala je juče sa predstavnicima kompanija MOL, EKO, OMV i generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije.

25. 11. 2025. u 07:00

DOK SE ČEKA ODGOVOR AMERIKE PRIORITET DRŽAVE JE JASAN Đedović: Obezbediti pouzdano snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima
Ekonomija

0 0

DOK SE ČEKA ODGOVOR AMERIKE PRIORITET DRŽAVE JE JASAN Đedović: Obezbediti pouzdano snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je danas da je prioritet države da obezbedi pouzdano i ravnomerno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, dok se čeka odgovor američke administracije. Ovo je naglasila tokom sastanka sa predstavnicima kompanija MOL Srbija, EKO Srbija, OMV Srbija i generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, sa kojima je razgovarala o stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima.

24. 11. 2025. u 16:32

Politika
Tenis
Fudbal
CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANJU RADONJIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na Marakani!

CRVENA ZVEZDA ODSTRANILA NEMANjU RADONjIĆA IZ TAKMIČARSKOG TIMA! Vri na "Marakani"!