HAMBURGERIMA TAKSA OD 50.000 EVRA: Predlog zakona za oporezivanje restorana brze hrane u Francuskoj

Kada su jednom poznatog francuskog majstora kuhinje upitali da preporuči sastojke za brz i ukusan sendvič za nekoga ko je gladan i nalazi se u žurbi, a hoće dobro da pojede, predložio je da se u raspolućen hleb baget narendaju šargarepa i crna čokolada, sve to zalije sa malo maslinovog ulja i pospe zrnima krupne morske soli.

Foto: Free Images Pixabay

U toj i takvoj Francuskoj, kojoj su kulinarski specijaliteti zaštitni znak, jedan poslanik ustao je ovih dana protiv sve većeg širenja lanaca poznatih svetskih restorana brze hrane. Digao je glas izbog brige za zdravlje nacije i očuvanja tradicionalnih vrednosti.

U francuskoj skupštini podnet je predlog zakona o taksama za novootvorene restorane za brzu hranu. Učinio je to poslanik iz redova ekologa. Predlog je da prilikom otvaranja ovakvih restorana onaj koji njima upravlja mora da uplati državi taksu od čak pedeset hiljada evra, a zatim svake godine još po deset hiljada. A ako se nalazi u blizini obrazovnih ustanova, na razdaljini kraćoj od 300 metara, dvostruko više, čak sto hiljada odjednom, i po dvadeset na godinu. Đaci su i najveći potrošači ovih proizvoda.

Prema jednom istraživanju javnog mnjenja, 86 odsto Francuza izjavilo je da redovno posećuje restorane brze hrane. Među njima, katetorija uzrasta od 18 do 34 godine, to čini najmnje dva puta mesečno.

U zemlji nenadmašnih seljačkih pašteta, kobasica iz Overnje, ostriga iz Bretanje, pršuta sa Korzike i iz Baskije, sireva sa Alpa i iz Normandije, franšize američkih i drugih svetski čuvenih prodavaca hamburgera, rastu kao pariski šampinjoni posle kiše. Najpoznatiji među njima planira da od sledeće godine otvara svake sedmice po jedan!

Francuzi još uspevaju da zadrže “liniju”, ali gojaznost polako dobija na razmerama, naročito za mlade generacije koje se hrane na šalterima brze hrane.

PEKARE KOLATERALNA ŠTETA?

Predlagač zakona ističe da mali preduzetnici, koji otvaraju porodične firme i kioske za brzu hranu, ne treba da se pribojavaju, jer se to na njih neće odnositi. Ali, nisu svi umireni. Tako iz udruženja koje okuplja pekare ističu da poslanici izlgeda ne poznaju dobro sistem franšiza, jer, na primer, ogroman broj pekara danas funkcioniše po ovom sistemu, što bi ih novim zakonom potencijalno dovelo u opasnost. Samim tim, i baget s početka ove priče.