VUČIĆ OTVORIO 4. SAJAM VINA, PA OBIŠAO ŠTANDOVE: Ispred nas su samo tri države u Evropi, ponosan na Srbiju i ideju Otvorenog Balkana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestovao je na otvaranju Četvrtog međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana u Hali 1 Beogradskog sajma.

Foto: D.K.

Obilazak štandova

Vučić je krenuo u obilazak štandova.

- Ja sam poveo Nenada i Janićijevića, dao oni budu umesto mene. Moram da idem da se viđam sad sa ovima što pregovaramo oko NIS-a - rekao je Vučić, pa se obratio novinarima.

Foto: Novosti

- Ja mogu i da probam neku čašu, a vi morate da držite mikrofon - rekao je Vučić.

- Ovo je veoma težak posao, oni koji nisu imali, sada su posadi livinograde i prave svoja vina sa zaštićenim poreklom. Ali vi morate da radite 11 meseci, naporno. Morate da negujete i milujete vino, stoji težak rad iza toga, a vi na kraju vidite samo flašu. Neki naši proizvođaći izvoze u Kinu.

Foto: Novosti

- Za tri godine će biti potpuno slobodan uvoz u Kinu, a po 20 posto carine se umanjuju godišnje. I već mnogi do njih osnovu svojih prihoda baziraju na tome što prodaju u Kini. U Francuskoj u Bordou, oni krče vinograde crvenih sorti, jer imaju ogromne količine vina koje ne mogu da prodaju. Vinska tehnologija strahovito napreduje, to govori o napretku zemlje, uvek, nepogrešivo - kaže Vučić.

Ističe da uvek kada ima priliku bira da pije srpsko vino, ali da voli da proba i druga vina.

- Moj otac je uvek govorio: Kada vidiš čoveka da voli da popije, znaj da on ima dobru dušu. Ne govorim o alkoholičarima i onima koji maltretiraju. Da vas pitam, šta bolje da uzmete od vina - zapitao je predsednik.

Vučić je došao do kineskog štanda i probao crveno vino.

- Sada bi moj sin znao kako se kaže živeli, jer uči kineski. Ovo vino ima punoću koje malo koje vino ima - rekao je Vučić nakon čega je zamoljen da napravi selfi.

- Podigni tri prsta ovako - rekao je predsednik.

Vučić je došao do štanda sa kineskim rakijama:

Foto: Novosti

- E to će predsednik Vlade da proba. Ja ne mogu.

Posetio je i albanski štand i rekao da vrlo ceni albanska vina.

Došao je i do jednog srpskog štanda i probao novi šardone.

- Ovo je jedan od naših najpoznatijih vinskih tehnologa. Odlično vino, čestitam stvarno je dobro - rekao je Vučić.

Na pitanje o ustaškim povicima u Osijeku, Vučić je upitao kakve veze imaju hrvatski vinari sa povicima "Za dom spremni".

- Užasnut sam bujanjem fašizma u savremenoj Evorpi. Nadam se da će EU da osudi antisprske, antisemitske i fašističke povike. Kod nas fašizam nikad nije imao prođu, a hrvatski vinari su uvek dobrodošli - rekao je Vučić.

Na pitanje da opozicioni mediji pišu da Srbija neće otvoriti Klaster 3, Vučić, Vučić je rekao da je danas dan za uživanje.

- Uživajte u vinu, pustite šta oni žele, oni žele da Srbija propadne i nikad ništa ne otvori. Žele da Srbija ima na kantice gorivo, pustite to, narod želi sve suprotno. I biće kako narod želi - rekao je Vučić.

Na pitanje da je odjeknula njegovai zjava da će da tužii medije, Vučić kaže:

- Kad neko krupo laže, valjda ima mnogo da plati. Prikupljaćemo najbolje advokate, nisu to moje pare da biste razumeli. Naći ću najbolje advokate koji će uzeti procenad zarade od tih lažova i lopova. Je li sad jasno - upitao je Vučić.

Kaže da je noćas i jutros razgovarao i da ide opet danas.

- Teško ide, daću sve od sebe. To je sve što mogu da kažem. Više ću govoriti u roku od 48 sati. Ne moraju građani da brinu, naše je da brinemo. Teško je, zato što Amerikanci čekaju da vide završen ugovor i da vide sve detalje ugovora, a posle 5 dana pregovora da to nije moguće. A nama je licenca potrebna, gotovo juče, jer ako je ne dobijemo rafinerija staje. Neće ni to građani dao sete na pumpama, jer smo obezbedili rezerve. Ali država hoće.

- Uvek vam manjinski vlasnik ima prava preče kupovine, problem je što ovde nije reč o dobroboljnoj prodaji. Nama govore o tome oni koji su izvršli pravo preče prodaje, to je bilo 100 posto u srpskim rukama. Oni su prodali 56,16 odsto Rusima, a onda i malim akcionarima još 14 odsto, da bi se dodvorili nekome pred izbore. I onda dolaze kod mene i ja sam kriv zato što ne mogu da kupim nešto što neko drugi neće da proda. A nisu krivi oni koji su sve to prodali da bi dobili glas više na izborima. Ima li to ikakvog smisla, kako vas tako uvuku u zamku - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Kaže da je nivo prevara i laži kojima se služe na dnevnom nivou je neverovatan.

- Šta treba da kažem Rusima, da ne mogu da prodaju Arapima ili Mađarima? Da kažem ne može, a nama se žuri da prodaju. Ili da krenemo u neprijateljsko preuzimanje, ali ja to ne želim. To žele mnogi u svetu. To je poslednja opcija, kada više nije neprijateljsko preuzimanje već njihovo neodgovorno ponašanje - kazao je predsednik.

Navodi da su ranije nekima trebale pare pred izbore, pa su prodavali NIS.

- Sve predizborni marketinški trikovi, pustite ozbiljne ljude da nešto urade za svoju zemlju. Vratiće se još industrija u srpske ruke, a sve su prodali - rekao je Vučić.

Obraćanje Aleksandra Vučića

Vučić se na početku zahvalio svima koji su učestvovali u organizaciji ovog sajma.

- Neverovatno je da smo za mnogo godina uspeli da dostignemo 4. mesto u Evropi po vinskom nivou koji sajam ima. Ispred nas su Italija, Dizeldorf i Pariz. Znam da u svakoj od naših zemalja uvek postoje bitnije stvari, neke velike lomove, važna pitanja da rešavamo. Uvek smo mislili da je saradnja sa velikima važnija od nas. To je jedna od najvećih grešaka. Saradnja među nama je velika i važnija, nego sa velikima. Veliki dođu po svoje i to je to, a mi možemo zajedno brže da napredujemo i koja god nevolja nas zadesi uvek jedni drugima priteknemo u pomoć - kaže Vučić.

Ističe da je srpski tim čudesno radio i uložio najviše energije i novca.

Foto: Novosti

- Hvala što ste danonoćno radili. Ovde su gotoo svi važni sprski i vinari iz S. Makedonije, najbolji vinari iz Albanije. Ovde je pristuno 63 vinarije samo iz Italije, iz Francuske 19 vinarija, imamo i Portugalije, Španije, mnogih drugih zemalja. Naše tržište je rastuće, za razliku od Zapada. U Srbiji ljudi žive bolje, vino se pije više, ljudi imaju više novca i žele da budu prisutni ovde - kaže Vučić.

Zahvalio se kineskim prijateljima što su došli na sajam.

- Kada probate naša vina, da vam daju na "blajnd tejsting" rekli bi "au kakvo vino". A kada čuju da su iz Srbije, daju 93 poena, a kada bi bilo iz zapadne zemlje, dali bi 95,96. Reč je o izuzetnim vinima, ogroman je napredak u prethodnih 10 godina. Mnogo smo napredovali u vinskoj industriji. Kao što su zemlje EU imali strahovit rast do 2015, to nije više eksplozivni napredak. Ovde u Srbiji bukvalno imate i ekskluzivan i eksplozivan napredak - kaže predsednik.

Kaže da je vino uvek pokazatelj napretka jedne zemlje.

- Tužan sam što mogu samo 30 minuta da provedem ovde obilazeći štandove, moram da se bavim ovim čudima oko NIS-a ,nafte, goriva. Zavidim vama što možete da provede više vremena.

Foto: Novosti

Citirao je Hemingveja, koji je rekao da je vino najcivilizovanija stvar na svetu.

- A Bendžamin Frenklin je rekao da je vino stalni dokaz da nas Bog voli i želi da budemo srećni. Možete li da zamislite koliko sam ja nesrećan što ću samo 30 minuta moći da obilazim štandove, a koliko zavidim vama što ćete moći da budete ceo dan na sajmu - kazao je predsednik.

Rekao je da danas imamo više od 18.000 hektara pod vinogradima, i više od 500 vinarija u Srbiji.

- Imamo osam zaštićenih oznaka kontrolisanog porekla, i dve geografske oznake. Konkurencija u regionu je veoma jaka, a i dalje nam je jedna kuća iz Severne Makedonije u prva tri prodavca vina na teritoriji Srbije. Ali im čestitam na tome, i siguran sam da će imati mnogo uspeha. Verujem i da će albanska vina, posebno autohtone sorte, su izvanredan potencijal za tu zemlju, i verujem da će mnogi kupci i ovde u Srbiji moći da pronađu zadovoljstvo u takvim vinima - rekao je predsednik.

- Mladi ljudi su radili mesecima da naprave ovo, pogledajte kako ovo izgleda. Bio sam na svim svetskim sajmovima. Malo je sajmova koji mogu da se porede sa beogradskim - kaže Vučić.

- Ponosan sam na Srbiju i ideju Otvorenog Balkana. Ponosan na našu zemlju št ose ne gruga nigde, verujem u zajedništvo i budućnost. Proglašavam vinski sajam otvorenim i želim da mnogo dobrog vina popijete, kad ja ne mogu. Moći ću sutra možda, ako zavšrim nešto danas. Neka živi saradnja među balkansim zemljama - rekao je Vučić.

Obraćanje Roda Smita

Uvaženi stručnjak, Master of Wine, Rod Smit rekao je da je treći put na sajmu i da je deseti put u "prelepom Beogradu".

Kaže da je probajući mnoga srpska vina tokom više godina zaključio da mogu da se takmiče na bilo kom svetskom takmičenju.

Foto: Novosti

- Želim vam profitabila nsajam i što ste mi omogućili da budem ovde - rekao je Smit.

Obraćanje Stevana Rajte

Direktor Saveza vinara i vinograda Srbije Stevan Rajta izjavio je da će na međunarodnom sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana, od 22. do 25. novembra u Beogradu, učestvovati više od 600 izlagača vina iz celog sveta, a najviše iz regiona i Evrope.

Istakao je da je za četiri godine "Vinska vizija Otvorenog Balkana" napravila veoma veliki uspeh, napomenuvši da je ove godine sajam postao najuspešniji sajam na ovim prostorima.

Foto: Novosti

Srpska vinska scena je u prethodnih 10 godina veoma uznapredovala i uspela da se prikaže celom svetu, rekao je Rajta i dodao da su srpska vina i gastronomija postali dosta primećeni u svetu.

Ove godine predstaviće se više od 600 stranih i domaćih izlagača, a ovaj sajam koji se održava četvrti put, plod je inicijative Otvoreni Balkan, koja povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju.

Ove godine okupiće izlagače, koji će predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude iz Srbije, regiona i regija sa svih kontinenata.

Foto: Novosti

Tokom trajanja manifestacije biće organizovano i niz edukacija, radionica, master-klasova, takmičenja i panel-diskusija, ali i jedinstvene degustacije, imajući u vidu da su brojni vinski stručnjaci, nosioci prestižne titule Master of Wine, među kojima je predsednik globalne organizacije vinskih stručnjaka Instituta Masters of Wine Rod Smit MW, najavili dolazak u Beograd.

Pored izlagača, pod kupolama Beogradskog sajma biće i nekoliko stotina trgovaca, uvoznika i distributera vina iz celog sveta, a kao i prethodne godine i ovog puta pripremljena je posebna digitalna platforma za zakazivanje B2B sastanaka, koja omogućava direktan kontakt i uspostavljanje poslovne saradnje u namenski opremljenom prostoru.

U finalu sajma, vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije nadmetaće se za titulu najboljeg, a ocene će dati međunarodni eksperti, uključujući i petoro stručnjaka sa titulom Master of Wine.

Osim vina, biće predstavljeni rezultati takmičenja Rakija Trophy. U okviru kulinarskog dela sajma, biće održana manifestacija Food Vision, posvećena regionalnoj gastronomiji i ugostiteljstvu a posetioci će imati priliku da prate takmičenja kuvara, uparivanja hrane i vina, master-klasove i druge aktivnosti.