NIS KUPUJU DVA BRATA? Najozbiljniji kandidati kompanije iz UAE, koje vode šeici Bin Zajed

ČEKAJUĆI odgovor iz Vašingtona da li će "Naftna industrija Srbije" dobiti licencu za rad dok traju pregovori o vlasničkoj strukturi, ne prestaju spekalucije u javnosti ko je mogući novi gazda kompanije. Zasad, kao najverovatniji scenario deluje da bi kupac mogao biti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Foto: Promo

U tom slučaju najjači kandidat za preuzimanje ruskog udela u NIS-u je Nacionalna naftna kompanija Abu-Dabija (ADNOK). To je najveća državna energetska kompanija u UAE i 12. najveći proizvođač nafte na svetu. Pokriva čitav spektar poslovanja u naftnom sektoru od istraživanja do prerade i distribucije. Na čelu Upravnog odbora ove kompanije je šeik Mohamed bin Zajed al Nahjan, predsednik UAE i prijatelj predsednika Srbije Aleksandra Vučića. S obzirom da ADNOK na globalnom nivou primenjuje modele kontrolnog partnerstva, a ne 100 odsto akvizicije, većinski paket u NIS-u se uklapa u njegove postojeće investicije. Motiv ovoj kompaniji za kupovinu NIS-a bio bi što bi dobila ulaz u EU i na balkansko tržište derivata. Takođe, mogli bi da dopremaju svoju sirovu naftu za preradu u pančevačkoj rafineriji.

Pored ADNOK-a, najozbiljniji potencijalni kupac iz UAE je Mubadala Investment Company, ali samo kao finansijski partner. To je investicioni fond iz Abu Dabija, i mogao bi da uloži kapital i preuzme deo vlasništva, a ne može da upravlja NIS-om direktno, već bi taj operativni deo u NIS-u morao da vodi ADNOK. Mubadala inače investira na globalnom nivou u energetski sektor, uključujući rafinerije, gas, LNG. Ova kompanija često sprovodi tihi ulazak u osetljive sektore gde država UAE želi stabilnost, a ne vidljivo rukovodstvo. Na čelu Upravnog odbora ove investicione kompanije je šeik Mansur bin Zajed al Nahjan, mlađi brat šeika Mohameda.

Zanimljiva je i državna investiciona kompanija iz Abu Dabija megaholding ADQ koji je često produžena ruka državne politike UAE u akvizicijama u Evropi. Kupac bi još mogla biti Nacionalna naftna kompanija Emirata (ENOK), ali ona je slabiji kandat od ADNOK i mogla bi da se pojavi u ulozi partnera.

Možda bi najrealnija opcija bila da investcioni fondovi UAE i naftna kompanija preuzmu ruski udeo u NIS, a to bi bio konzorcijum ADNOK, Mubadala i ADQ. ADNOK bi bio operativni vlasnik, upravljao bi rafinerijom, a Mubadala i ADQ kapitalni investitori koji obezbeđuju finansiranje akvizicije.

Za mnoge stručnjake ne bi bilo iznenađenje ni da NIS preuzme kompanija iz Saudijske Arabije. Tu bi najjači kandidat bila nacionalna naftna kompanija "Saudi Aramko". Ovaj državni gigant poseduje rafinerije i petrohemijske komplekse širom sveta. Ozbiljan saudijski investicioni fond koji bi mogao da uđe u ovu priču je Saudi Public Investment Fund (PIF). Ovaj fond često finansira projekte koje vodi "Aramko" ili samostalno ulazi u strateške investicije. U slučaju NIS bi PIF mogao biti finansijski partner "Aramku" i obezbedio bi kapital za akviziciju.

Najmanje šanse za "Mol" ŠTO se tiče mađarskog "Mola", za koji je šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto ovih dana rekao da je zainteresovan za kupovinu udela u NIS, to je najmanje verovatna opcija.