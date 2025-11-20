STIŽE NOVAC ZA OVE GRUPE GRAĐANA: Uplate u petak i subotu, oglasila se državna institucija
NACIONALNA služba za zapošljavanje objavila je da se sutra i prekosutra uplaćuje novac za oktobar nezaposlenima i licima sa Kosmeta.
NZS u saopštenju navodi da će se, preko Banke Poštanska štedionica, u petak, 21. novembra izvršiti isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar 2025. godine.
Takođe, navodi se u saopštenju, privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, za oktobar 2025. godine biće isplaćena u subotu 22.11.2025. godine.
