AMERIČKI REGULATOR IZDAO POJAŠNJENJA: Ovo su uslovi u licenci za prodaju strane imovine Lukoila

KANCELARIJA za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD može u bilo kojem trenutku da opozove licencu za prodaju strane imovine Lukoila, koja trenutno važi do 13. decembra, ako smatra da nisu uloženi dovoljni napori za završetak transakcije.

Kako se navodi u danas objavljenim pojašnjenjima o licenci za prodaju strane imovine Lukoila, dozvoljava se vođenje pregovora o uslovima potencijalne prodaje, pravna, finansijska i operativna provera, angažovanje advokata, konsultanata, revizora, kao i izrada nacrta ugovora koji mora biti uslovan (contingent) i ne može da stupi na snagu bez posebne dozvole OFAK-a.

Nasuprot tome, ne dozvoljava se stvarna prodaja Lukoilove imovine, prenos vlasništva ili bilo kakva transakciju koja bi dovela do prelaska imovine u ruke kupca.

Svaki potpisani ugovor mora imati klauzulu da postaje punovažan tek nakon zasebnog odobrenja OFAK-a.

Cilj sankcija Rusiji koje je uveo OFAK je da se izvrši pritisak na Moskvu da okonča rat, tako da će svaka predložena prodaja Lukoilove međunarodne imovine biti ocenjena na osnovu nacionalne bezbednosti i spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, dodaje OFAK na svojoj veb stranici.

Vlasti u Vašingtonu će posebno ocenjivati da li transakcija u potpunosti prekida veze sa Lukoilom ili obezbeđuje neočekivan prihod kompaniji.

Ako neka kompanija kupi imovinu Lukoila (npr. Lukoil International GmbH ili njegovu filijalu), kupac ne sme da isplati novac ruskoj firmi, već da je uplati na poseban račun koji će biti blokiran sve do ukidanja sankcija.

