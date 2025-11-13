POREMEĆAJ NA TRŽIŠTU ENERGENATA: Cene nafte pale na najniži nivo u poslednje tri nedelje

CENE nafte pale su danas za četiri odsto, na najniži nivo u poslednje tri nedelje, pa se nafta Brent kretala u iznosu od oko 63 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 58,8 dolara po barelu.

Foto Shutterstock

Glavni razlog za takav ishod su strahovi zbog rasta prekomerne ponude, preneo je Trejding ekonomiks.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je da je tržište nafte sve više neuravnoteženo, sa rastom globalnih zaliha i još većim očekivanim viškom.

Agencija je podigla prognoze i potražnje i ponude, pa sada predviđa rast potražnje za 788.000 barela dnevno ove godine i 770.000 sledeće.

Međutim, kada je o ponudi reč predviđa se brži rast, za 3,1 milion barela dnevno ove godine i 2,5 miliona barela sledeće.

To bi moglo da dovede do viškova od 2,4 miliona barela dnevno ove godine i četiri miliona u 2026.

IEA je takođe ublažila svoj stav o vrhuncu potražnje za naftom, projektujući rast potrošnje do 2050. godine.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) u međuvremenu je zadržala svoju prognozu potražnje, ali je istakla da je globalna ponuda premašila potražnju za 500.000 barela dnevno u trećem kvartalu.

Dodatni pritisak na cene došao je od viših prognoza proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama i podataka koji pokazuju još jedno povećanje zaliha, čime su pojačani strahovi od globalnog viška nafte uprkos geopolitičkim rizicima i sankcijama ruskim proizvođačima.

Tanjug

