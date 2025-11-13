POZNATO KO KUPUJE LUKOIL: Ruski naftni gigant dobija neočekivanog kupca
AMERIČKA privatna investiciona kompanija Carlyle Group razmatra mogućnost kupovine inostranih aktiva ruskog energetskog giganta Lukoila.
To tvrdi agencija Rojters, pozivajući se na više dobro obaveštenih izvora. Reč je o potezu koji bi mogao dramatično da promeni raspored snaga na globalnom energetskom tržištu.
Zanimljivo je to da su ovu vest Rojtersa preneli gotovo svi vodeći ruski mediji, uključujući i RIA Novosti.
Carlyle ispituje teren, ali proces je tek na početku
Prema navodima tri izvora, Carlyle se nalazi u ranoj fazi procene i razmatra da podnese zahtev za zvaničnu licencu Ministarstvu finansija SAD kako bi mogla da sprovede detaljnu analizu potencijalne kupovine.
U posebnom pasusu izdvajam ključnu informaciju iz Rojtersovog izveštaja:
„Carlyle je obavestila Lukoil o svojim namerama“, navodi Rojters.
RIA Novosti su potvrdile da je poslala upit Lukoilu, ali odgovor još nije objavljen.
Sankcije SAD i EU otvaraju prostor za preuzimanja
Američko Ministarstvo finansija uvelo je 22. oktobra nove sankcije protiv Lukoila i svih njegovih ćerki u kojima ruska kompanija poseduje više od 50% udela. Sve poslovne aktivnosti sa Lukoilom moraju biti prekinute do 21. novembra.
Evropska unija je, u okviru 19. paketa sankcija, dan kasnije uvela restrikcije protiv Litasco Middle East DMCC – trgovinskog ogranka Lukoila sa sedištem u Dubaiju.
Zbog sve većeg pritiska, Lukoil je najavio da je spreman da proda deo svojih inostranih aktiva, kao i da će, ukoliko bude potrebno, zatražiti produženje licence za gašenje operacija od Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).
Koje bi imovine Carlyle mogla da preuzme?
Lukoil u inostranstvu poseduje značajan portfolio:
dva velika rafinerijska postrojenja u Evropi — u Rumuniji i Bugarskoj,
mrežu benzinskih stanica Teboil,
75% udela u naftnom projektu Zapadna Kurna-2 u Iraku,
50% udela u više energetskih projekata u Africi,
kao i različite manjinske udele u drugim međunarodnim operacijama.
Upravo su te imovine sada potencijalna meta zapadnih investicionih fondova, koji pokušavaju da iskoriste trenutak kada Lukoil pod pritiskom sankcija razmatra rasprodaju.
Ako Carlyle zaista podnese zvaničnu ponudu, to bi moglo postati jedno od najvećih i najdelikatnijih preuzimanja sankcionisanih ruskih energetskih aktiva. Evropsko i američko tržište već pomno prate situaciju, a ishod bi mogao značajno da utiče na energetske tokove, investicione trendove i budućnost Lukoila van Rusije.
(Informer)
Uskoro opširnije
